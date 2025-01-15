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الأمم المتحدة: ملتزمون بتقديم المساعدات لغزة خلال وقف إطلاق النار - أخبار كلمتك

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الأمم المتحدة: ملتزمون بتقديم المساعدات لغزة خلال وقف إطلاق النار - أخبار كلمتك

الأمم المتحدة: ملتزمون بتقديم المساعدات لغزة خلال وقف إطلاق النار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 08:50 مساءً - قالت ايري كانيكو المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أنهم ملتزمون بتقديم المساعدات لغزة خلال وقف إطلاق النار.

واضافت المتحدثة باسم مكتب الأمم: نعمل على وضع خطة لتوسيع نطاق المساعدات إلى غزة.

وتابعت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: من الضروري إزالة القيود على دخول المساعدات لغزة.

ونصت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مدتها 42 يوما.

 

تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة خلال يومين أو ثلاثة

كما أوضحت  بعض المصادر أنه من المتوقع بدء تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة خلال يومين أو ثلاثة من إعلان التوقيع عليه.

وحسب الاتفاق هناك مرحلة تمهيدية لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مدتها 3 أيام، كما  تبدأ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار يوم الأحد المقبل، وذلك بإطلاق سراح المجندات.

 

ضمانات بتحسين أوضاع الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال

وأضافت المصادر أنه حسب الاتفاق ستنسحب قوات الاحتلال من الجانب الفلسطيني من معبر رفح وهناك نقاش بشأن آلية تشغيله.

واستكملت بأن حماس والفصائل اشترطت ضمانات بتحسين أوضاع الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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