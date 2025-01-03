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سوريا تدفع بتعزيزات عسكرية على حدود لبنان - أخبار كلمتك

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سوريا تدفع بتعزيزات عسكرية على حدود لبنان - أخبار كلمتك

سوريا تدفع بتعزيزات عسكرية على حدود لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 3 يناير 2025 01:40 مساءً - دفعت إدارة العمليات في سوريا، اليوم الجمعة، بتعزيزات عسكرية لضبط الحدود مع لبنان، وذلك وفقًا لشبكة «العربية».

سوريا لن تتدخل بشكل سلبي في لبنان

ومنتصف ديسمبر الماضي، قال قائد هيئة تحرير الشام، أحمد الشرع: إن سوريا لن تتدخل بشكل سلبي في لبنان على الإطلاق، وإنها ستكون سندًا له.

وأضاف الجولاني، خلال لقائه الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، وليد جنبلاط، أن سوريا دخلت مرحلة جديدة و“سنبتعد عن الثأر”، بينما قال جنبلاط إنه يجب التوجه إلى المحكمة الدولية لملاحقة نظام بشار الأسد.

هدية جنبلاط للجولاني 

وقدم جنبلاط هدية لقائد العمليات العسكرية، أحمد الشرع، في زيارة تأتي عقب سقوط نظام بشار الأسد، عبارة عن كتاب عن جده الأمير شكيب أرسلان.

وكان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط، وصل الشهر الماضي، إلى العاصمة السورية دمشق في أول زيارة لمسؤول لبناني إلى سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد.

جنبلاط يلتقي مع رئيس الحكومة الانتقالية محمد البشير

والتقي جنبلاط بزعيم الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع الملقب بـ أبو محمد الجولاني في قصر الشعب في دمشق. 

ورافق جنبلاط وفد كبير من نواب كتلة اللقاء الديمقراطي وزراء حاليين وسابقين.

ويعتبر جنبلاط منذ اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري عام 2005 من أشد المعارضين لنظام  بشار الأسد وشكل رأس حربة ما عرف بالرابع عشر من مارس الذي ضمت شخصيات سياسية لبنانية عارضت النظام السوري.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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