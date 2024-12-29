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كافي لاشفيلي يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لجورجيا - أخبار كلمتك

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كافي لاشفيلي يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لجورجيا - أخبار كلمتك

كافي لاشفيلي يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لجورجيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 10:50 صباحاً - انتهت فعاليات تنصيب الرئيس السادس لجمهورية جورجيا ميخائيل كافيلاشفيلي التي تمت في مبنى البرلمان الوطني.

انتهاء مراسم تنصيب الرئيس ميخائيل كافيلاشفيلي في جورجيا


وتمت إقامة الجزء الرسمي من الحفل في القاعة العامة للبرلمان، وهناك قام الرئيس الجديد بأداء اليمين الدستورية.

نسخة خاصة من دستور جورجيا


في هذا اليوم، طبع البرلمان نسخة خاصة من دستور جورجيا، وسيتم الاحتفاظ بهذه النسخة من الدستور في متحف البرلمان، كما سيتم استخدامها في كل مرة خلال حفل تنصيب رئيس الدولة.

وتم انتخاب مرشح حزب "الحلم الجورجي" الحاكم، لاعب كرة القدم السابق ميخائيل كافيلاشفيلي رئيسا للبلاد من قبل البرلمان يوم 14 ديسمبر الجاري.

 وبات المذكور الرئيس السادس للبلاد منذ استقلال جورجيا.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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