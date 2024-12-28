قصف أمريكي بريطاني على حجة شمالي اليمن - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 28 ديسمبر 2024 09:25 مساءً - أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، في بيان صادر عنها اليوم السبت، أن التحالف الأمريكي البريطاني شن غارتين على محافظة حجة شمال غربي اليمن.

قصف أمريكي بريطاني على حجة شمالي اليمن

وقالت قناة "المسيرة" الفضائية التابعة للحوثيين إن "عدوانا أمريكيا بريطانيا استهدف منطقة بحيص في مديرية ميدي في محافظة حجة بـ 4 غارات".

ولم تتطرق القناة إلى تفاصيل أخرى بشأن نتائج القصف أو ماذا استهدف تحديدا، فيما لم يصدر تعليق فوري بخصوص ذلك من واشنطن أو لندن.

الغارات الأمريكية البريطانية على اليمن

وتخضع معظم محافظة حجة لسيطرة الحوثيين ويوجد فيها ميناء ميدي البحري.

ويأتي استهدافها في ظل تصعيد الحوثيين خلال الفترة الأخيرة هجماتهم على إسرائيل والسفن المتوجهة إليها بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة والذي قوبل بتصعيد في الهجمات على اليمن من قبل إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا.

وعقب الغارات الأمريكية البريطانية، أعلن الحوثيون إسقاط طائرة أمريكية مسيرة من طراز "MQ9" أثناء تنفيذها مهام في أجواء محافظة البيضاء جنوب شرقي العاصمة اليمنية صنعاء.

ومنذ مطلع 2024، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن ردا على هجماتها البحرية، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين إلى آخر.

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