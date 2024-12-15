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روسيا تعلن إجلاء جزء من دبلوماسييها في سوريا - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 08:17 مساءً - أجلت روسيا جوا قسما من طاقمها الدبلوماسي في العاصمة السورية، اليوم الأحد، حسبما أعلنت موسكو بعد أسبوع من سقوط نظام حليفها بشار الاسد.

روسيا تعلن إجلاء جزء من دبلوماسييها في سوريا

وقالت إدارة حالات الأزمات بوزارة الخارجية الروسية في بيان نشرته على تيليجرام، إنه "في 15 ديسمبر، تم سحب قسم من طاقم التمثيل الدبلوماسي الروسي في دمشق على متن رحلة خاصة لسلاح الجو الروسي.

 وغادرت من قاعدة حميميم الجوية"، الواقعة على الساحل السوري، وفق "فرانس برس".

وقال أربعة مسؤولين سوريين إن روسيا تسحب قواتها من خطوط المواجهة في شمال سوريا ومن مواقع في جبال العلويين على الساحل السوري لكنها لم تغادر قاعدتيها الرئيستين في البلاد بعد سقوط بشار الأسد.

وأثارت الإطاحة بالأسد، الذي أقام مثل والده الرئيس الراحل حافظ الأسد تحالفا وثيقا مع موسكو، تساؤلات حول مستقبل القاعدتين الروسيتين، وهما قاعدة حميميم الجوية في اللاذقية ومنشأة طرطوس البحرية، بحسب "رويترز".

وأظهرت صور التقطتها الأقمار الصناعية، أمس الجمعة، ما لا يقل عن طائرتين فيما يبدو من طراز أنتونوف إيه.إن-124، وهي من بين أكبر طائرات الشحن في العالم، في قاعدة حميميم وكانت مقدمتاهما مفتوحتين استعدادا للتحميل على ما يبدو.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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