الرياضة - 11:27 - عاجل| شاهد لحظة انفجار سيارة أمام البرج الذي يقطن فيه «ترامب» (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 11:27 مساءً - وثق مقطع فيديو متداول، لحظة انفجار سيارة تسلا سايبرترك أمام البرج الذي يقطن فيه الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، في مدينة لاس فيجاس بولاية نيفادا.

وأعلنت وسائل إعلام أمريكية، أنه تم الإبلاغ عن إخلاء برج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو عبارة عن فندق إنترناشونال المملوك لـ ترامب (يقيم فيه باستمرار)، ومقره مدينة لاس فيجاس بولاية نيفادا، بعد انفجار سيارة «سايبرتراك» خارج الأبواب الأمامية للفندق.

وظهرت سيارة «سايبرتراك» - التي تصنعها شركة تسلا التابعة لحليف ترامب، إيلون ماسك، والنيران تشتعل فيها خارج الأبواب الدوارة الأمامية للفندق، وفقًا لمقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وشوهدت ألسنة اللهب البرتقالية الكبيرة تخرج من نوافذ السيارة، قبل أن تُسمع عدة أصوات انفجارات. كما يظهر انفجار في أعلى السيارة بعد ذلك.