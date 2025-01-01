الرياضة - 11:27 - «عمل إرهابي محتمل».. انفجار سيارة أمام البرج الذي يقطن فيه دونالد ترامب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 11:27 مساءً - انفجرت اليوم الأربعاء، سيارة كهربائية أمام البرج الذي يقطن فيه الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، في مدينة لاس فيجاس بولاية نيفادا.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن انفجار السيارة الكهربائية أمام برج ترامب، يثير الشبهات حول كونه عملًا إرهابيًا.

وأوضحت شبكة «إيه بي سي نيوز» الإخبارية الأمريكية، أن السلطات تحقق في انفجار سيارة كهربائية من طراز «تيسلا سايبرترك» اليوم الأربعاء، خارج برج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو عبارة عن فندق مملوك لـ ترامب (يقيم فيه باستمرار)، ومقره مدينة لاس فيجاس بولاية نيفادا، باعتباره عملاً إرهابياً محتملاً.

وقالت إدارة شرطة مدينة لاس فيجاس: إنها تحقق في حريق اندلع عند مدخل البرج.

وطلبت الشرطة من الجمهور تجنب البقاء في المنطقة، وذلك بالرغم من أن الشرطة أشارت إلى أن الحريق تم إخماده.

وذكر مسؤول، أن السائق دخل إلى منطقة خدمة صف السيارات بالفندق وانفجرت السيارة، مضيفًا أن السائق لقي حتفه على الأرجح، فيما أصيب 7 من المارة بجروح طفيفة.

ولم يعرف بعد سبب الانفجار، وهل هو ناجم عن خطأ في السيارة؟ أم أنه لسبب خارجي دفع إلى ذلك؟

ويعمل التحقيق على الوصول إلى تحديد سبب الانفجار الذي تم التعامل معه باعتباره عملا إرهابيا.

وقال مسؤول مطلع على التحقيق لـ «إيه بي سي نيوز»: «إن سيارة تيسلا سايبرترك، تحمل على متنها حمولة من قذائف الهاون على شكل ألعاب نارية. ويعمل المحققون بشكل عاجل لتحديد الدافع وما إذا كان السائق ينوي إحداث انفجار ولماذا؟.

وحتى يتم تحديد الدافع واستبعاد الاحتمالات الأخرى، تتعامل الشرطة مع الانفجار باعتباره عملاً إرهابياً محتملاً، كما يجري جمع الأدلة والتحقيق في الحادث، وفق المصدر ذاته.

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