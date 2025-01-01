أبرزها الفول والسمن والجبن، انخفاض أسعار سلع غذائية في الأسواق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 11:16 مساءً - أسعار السلع الغذائية بالأسواق، سجلت أسعار السلع الغذائية لبعض أصناف انخفاضًا في بداية العام الجديد، وشملت بعض أصناف الجبن، والسمن البلدي، والزبدة البقري المزارع، والفول، والعدس، والشاي.

أسعار السلع الغذائية التي شهدت انخفاضًا في الأسواق

«كلمتك» تستعرض أسعار السلع الغذائية التي شهدت انخفاضًا في الأسواق، مع بداية العام الجديد، وذلك وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية؛ في السطور الآتية:

سعر السلع الغذائية اليوم

انخفاض أسعار السمن بلدي في الأسواق

وانخفضت أسعار السمن بلدي بنحو 33 جنيهًا عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر السمن بلدي نحو 302.2 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو السمن بلدي من 180 جنيها إلى 450 جنيهًا.

انخفاض أسعار زبدة بقري مزارع في الأسواق

وانخفضت أسعار زبدة بقري مزارع بنحو 34.5 جنيه عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر زبدة بقري مزارع نحو 139.6 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو زبدة بقري مزارع من 75 جنيها إلى 220 جنيهًا.

انخفاض أسعار الجبن الأبيض في الأسواق

وانخفضت أسعار الجبن الأبيض «أصناف متعددة» بنحو 4.5 جنيه عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبن الأبيض نحو 127.8 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبن الأبيض من 75 جنيهًا إلى 200 جنيه.

أسعار الجبن في الأسواق، كلمتك

انخفاض أسعار الجبنة الفلمنك في الأسواق

وانخفضت أسعار الجبنة فلمنك بنحو 23 جنيهًا عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة الفلمنك نحو 471.3 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو جبنة فلمنك من 350 جنيها إلى 655 جنيهًا.

انخفاض أسعار الجبنة البيضاء ثلاجة في الأسواق

وانخفضت أسعار الجبنة البيضاء ثلاجة وفقًا للبوابة الحكومية انخفاضًا يقدر بـ 9 جنيهات عن سعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر الجبنة بيضاء ثلاجة نحو 125.3 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبنة بيضاء ثلاجة من 80 جنيها إلى 180 جنيهًا.

أسعار الجبن في الأسواق، كلمتك

انخفاض أسعار الجبنة البيضاء إسطنبولي في الأسواق

وانخفضت أسعار الجبنة البيضاء اسطنبولي انخفاضًا يقدر بـ 14 جنيها مقارنة بسعرها السابق؛ وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة بيضاء إسطنبولي نحو 140.8 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبنة بيضاء إسطنبولي من 64 جنيهًا إلى 200 جنيه.

انخفاض أسعار الفول المعبأ في الأسواق

وانخفضت أسعار الفول المعبأ انخفاضًا يقدر بـ 1.5 جنيه مقارنة بسعرها السابق؛ وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الفول المعبا نحو 56.5 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الفول المعبأ من 30 جنيهًا إلى 86.5 جنيه.

انخفاض أسعار الفول مجروش المعبأ في الأسواق

وانخفضت أسعار الفول مجروش المعبأ انخفاضًا يقدر بجنيهين مقارنة بسعرها السابق؛ وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الفول مجروش المعبأ نحو 57.8 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الفول مجروش المعبأ من 38 جنيهًا إلى 106 جنيهات.

انخفاض أسعار العدس المعبأ في الأسواق

وانخفضت أسعار العدس المعبأ انخفاضًا يقدر بجنيه مقارنة بسعرها السابق؛ وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر العدس المعبا نحو 66.1 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو العدس المعبأ من 40 جنيهًا إلى 100 جنيه.

انخفاض أسعار العدس بجبة في الأسواق

وانخفضت أسعار العدس بجبة انخفاضًا يقدر بـ 2.5 جنيه مقارنة بسعرها السابق؛ وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر العدس بجبة نحو 62 جنيهًا للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو العدس بجبة من 40 جنيهًا إلى 90 جنيهًا.

انخفاض أسعار الشاي في الأسواق

وانخفضت أسعار الشاي انخفاضًا تراوح ما بين جنيهين و3.5 جنيه مقارنة بسعرها السابق؛ وفقًا للبوابة الحكومية، ليتراوح متوسط سعر الشاي من 228.8 جنيه إلى 256.8 جنيه للكيلو، فيما تراوحت أسعار كيلو الشاي من 140 جنيهًا إلى 300 جنيه؛ باختلاف العلامة التجارية.

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