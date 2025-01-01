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أستاذ علوم سياسية: منطقة الشرق الأوسط مقبلة على متغيرات جديدة - أخبار كلمتك

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أستاذ علوم سياسية: منطقة الشرق الأوسط مقبلة على متغيرات جديدة - أخبار كلمتك

أستاذ علوم سياسية: منطقة الشرق الأوسط مقبلة على متغيرات جديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 11:26 مساءً - قال الدكتور راكان حسين، أستاذ العلوم السياسية، إنه لا بد من الاعتراف بأن منطقة الشرق الأوسط، تمر بمرحلة سياسية جديدة تختلف عن ما كان عليه الوضع سابقًا.

 

ضرب إسرائيل حزب الله في العمق والانتشار داخل الأراضي السورية

وأوضح: أن ما حققه الاحتلال الإسرائيلي في الأشهر الماضية، خاصة على المحور الشمالي، لم يكن يحلم بتحقيقه خلال تاريخه من قبل، مضيفًا أن إسرائيل تمكنت من ضرب حزب الله في العمق ونجحت في الانتشار داخل الأراضي السورية، مما يشير إلى تقدم جيوسياسي في المنطقة.

وأشار حسين، فى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية" إلى أن هذه التطورات تعكس تحولًا كبيرًا في المنطقة، ويؤكد أن المنطقة مقبلة على ولادة جديدة، حيث ستتسلم بعض القوى الإقليمية إدارة الوضع، موضحًا أن المنطقة شهدت خلال الـ14 عامًا الماضية سيطرة إقليمية تامة من قبل إيران، التي نفذت ما يعرف بـ "الهلال الشيعي" الذي امتد من العراق إلى سوريا ثم لبنان، إلى جانب الدعم الذي قدمته إيران للمقاومة في غزة.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، في الوقت الراهن هناك تحول في موازين القوى في المنطقة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد سيطرة إسرائيل على تلك الدول التي كانت تحت تأثير إيران، خاصة في ظل الدعم الأمريكي الكبير للاحتلال.

 

ترامب يدعم نتنياهو فى تمدد سيطرة الاحتلال

ولفت راكان حسين، إلى أن العلاقات الجيدة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحكومة الاحتلال الحالية التى يقودها نتنياهو، قد تساهم في تعزيز هذه السيطرة الإسرائيلية في المستقبل.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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