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فيديو قديم لمنفذ هجوم نيو أورليانز يروج فيه لجريمته - أخبار كلمتك

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فيديو قديم لمنفذ هجوم نيو أورليانز يروج فيه لجريمته - أخبار كلمتك

فيديو قديم لمنفذ هجوم نيو أورليانز يروج فيه لجريمته - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 11:26 مساءً - بعد الكشف عن هويته، بدأت معلومات جديدة تتضح  حول شمس الدين جبار، المشتبه بتنفيذه هجوم نيوأورليانز الدامي في أول أيام العام الجديد.

وبحسب المسؤولين الأمريكيين فإن جبار مواطن أمريكي من هيوستن في ولاية تكساس ويبلغ من العمر 42 عامًا.

وقالت شبكة "سي إن إن"إن جبار كان يحمل على شاحنته التي نفذ بها الهجوم علم تنظيم داعش المتشدد، وهو ما تحاول التحقيقات الأمنية معرفة علاقته بالتنظيم.

ونشر ناشطون مقطع فيديو قديمًا لشمس الدين جبار، وهو يتحدث فيه عن نفسه وطبيعة عمله.

 

مطور عقاري يروج لبيع وشراء العقارات في الولايات المتحدة

ويطرح جبار نفسه في الفيديو على أنه مطور عقاري يروج لبيع وشراء العقارات في الولايات المتحدة.  

والفيديو القديم يظهره دون لحية كالتي ظهر فيها عند مقتله بعدما كان يرتدي زيًّا عسكريًّا.

وقُتل 15 شخصًا على الأقل وأصيب 35 آخرين، عندما دعست شاحنة صغيرة حشدًا من المحتفلين برأس السنة في حي سياحي بمدينة نيو أورلينز، في حادث وصفته السلطات بأنه "عمل إرهابي".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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