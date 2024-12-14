نعيم قاسم: منعنا قوات الاحتلال من التقدم نحو أراضينا  - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 14 ديسمبر 2024 07:15 مساءً - قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، في كلمة اليوم السبت، أننا منعنا قوات الاحتلال من التقدم نحو أراضينا، وأن الجرائم الإسرائيلية كانت تستهدف كسر حـزب الله".

كلمة أمين عام حزب الله

وأضاف الأمين العام لحزب الله في كلمته: "الاحتلال أدرك أن الأفق في مقاومة حــزب الله مسدود فذهب إلى وقف إطلاق النار، وهناك عوامل أدت لوقف إطلاق النار وعدلنا ما استطعنا من الاتفاق".

وتابع: "اتفاق وقف إطلاق النار هو لوقف العدوان وليس إنهاء المقاومة وهو يرتبط بجنوب نهر الليطاني حصرا".

وأكد أمين عام حزب الله اللبنانيأن إسرائيل دمرت كل الإمكانات الخاصة بالجيش السوري تحت عناوين مختلفة وهذا دليل على القرار التوسعي.

نعيم قاسم: إسرائيل دمرت إمكانات الجيش السوري وتريد التوسع في كل الدول العربية



وأضاف نعيم قاسم أن إسرائيل تريد التوسع في كل الدول العربية.

وصرح أمين عام حزب الله اللبناني بأنه من المهم إجراء قراءة معمقة بعد هذا التطور الكبير في المنطقة.

وأشار في كلمته إلى أن حزب الله خسر في هذه المرحلة طريق الإمداد العسكري لكن هذا تفصيل فيمكن أن نبحث عن طرق أخرى.

وبخصوص إدارة الحكم في سوريا، أفاد نعيم قاسم بأنه لا "يمكننا الحكم على القوى الجديدة في سوريا إلا عندما تستقر وتتخذ مواقف واضحة وينتظم وضعها".

وذكر أنه يتمنى أن تعتبر الجهة الحاكمة الجديدة في سوريا إسرائيل كعدو.

كما تمنى أمين عام حزب الله التعاون بين الشعبين والحكومتين في سوريا ولبنان في المستقبل.

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