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الديوان الملكي البحريني يعلن وفاة مستشار الملك حمد للشئون الثقافية - أخبار كلمتك

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الديوان الملكي البحريني يعلن وفاة مستشار الملك حمد للشئون الثقافية - أخبار كلمتك

الديوان الملكي البحريني يعلن وفاة مستشار الملك حمد للشئون الثقافية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 11:25 صباحاً - نعى الديوان الملكي البحريني مستشار العاهل البحريني الملك حمد بن خليفة آل عيسى للشئون الثقافية والعلمية الدكتور محمد جابر الأنصاري.

نعى الديوان الملكي الدكتور محمد جابر الأنصاري

وقال الديوان الملكي البحريني في بيانه: “بسم الله الرحمن الرحيم “يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي”، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى الديوان الملكي الدكتور محمد جابر الأنصاري، مستشار جلالة الملك للشئون الثقافية والعلمية”.

 دعا الديوان الملكي للمتوفي

وفي نهاية البيان، دعا الديوان الملكي للمتوفى قائلا: “تغمد الله الفقيد بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جناته، وألهم ذويه الصبر والسلوان”.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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