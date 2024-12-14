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الشرع: نظام الأسد يستحق جائزة عالمية في صناعة مخدر الكبتاجون - أخبار كلمتك

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الشرع: نظام الأسد يستحق جائزة عالمية في صناعة مخدر الكبتاجون - أخبار كلمتك

الشرع: نظام الأسد يستحق جائزة عالمية في صناعة مخدر الكبتاجون - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 14 ديسمبر 2024 05:05 مساءً - قال أحمد الشرع القائد العام للإدارة السورية الجديدة، اليوم السبت إن نظام الأسد يستحق "جائزة عالمية" في صناعة الكبتاجون، مبينًا أن الأجهزة العاملة ستضع حدا لإنتاجه في سوريا.

وأكد أن أهداف الإدارة السورية المؤقتة "واضحة وخططها جاهزة للبناء والتطوير في سوريا"، مضيفا "الأسد كان يأمر المصرف المركزي بطبع النقود بلا غطاء".

وفي بيان منفصل، دعت إدارة العمليات العسكرية بسوريا كل من استولى على ممتلكات عامة لإرجاعها خلال أسبوع.

 

أحمد الشرع يكشف عن خططه لتطوير دمشق 

وأضاف أحمد الشرع:" لدينا خطط منهجية لعلاج التدمير الممنهج الذي مارسه النظام، ودمشق متأخرة بكل النواحي عما أنجزناه في محافظة إدلب".

وتابع:" ليست لدينا عداوات مع المجتمع الإيراني، وأعطينا الروس فرصة لإعادة النظر في علاقتهم مع الشعب السوري".

واستطرد:" بحكم تجربتنا الإدارية في إدلب سنتقدم في بقية محافظات البلاد، ونتواصل مع سفارات غربية، ونجري نقاشا مع بريطانيا لإعادة تمثيلها في دمشق، ولسنا بصدد الخوض في صراع مع إسرائيل".

العلاقات بين روسيا والقيادة السورية الجديدة 

وفي السياق ذاته ذكرت وكالة "بلومبرج" أن روسيا تقترب من التوصل إلى اتفاق مع القيادة السورية الجديدة للاحتفاظ بقاعدتين عسكريتين حيويتين في سوريا، وهما قاعدة حميميم الجوية وقاعدة طرطوس البحرية، وذلك بعد سقوط نظام بشار الأسد.

ووفقا لمصادر مطلعة في موسكو وأوروبا والشرق الأوسط، تجري محادثات لضمان بقاء القوات الروسية في القاعدتين، فيما تعتبر موسكو هذا الوجود جزءا أساسيا من استراتيجيتها الإقليمية.

وأشارت تقارير إلى أن وزارة الدفاع الروسية تعتقد أن هناك تفاهما غير رسمي مع "هيئة تحرير الشام" يسمح باستمرار الوجود الروسي في القواعد، رغم أن الوضع الأمني قد يتغير بسبب عدم الاستقرار في البلاد.

في تصريحات رسمية، أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف أن موسكو أجرت اتصالات مع "هيئة تحرير الشام" في دمشق، معربا عن أمله في التزام الهيئة بضمان سلامة الدبلوماسيين الأجانب.

وأضاف أن روسيا تسعى للاحتفاظ بقواعدها نظرا لاستمرار المعركة ضد تنظيم داعش.

ورغم عدم تعليق المسئولين في الحكومة الانتقالية السورية أو الكرملين، أفادت تقارير غربية بأن المجتمع الدولي يرى في القواعد الروسية رادعًا محتملًا لأي تصاعد للتطرف في المنطقة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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