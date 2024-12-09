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شرطة كوريا الجنوبية تدرس فرض حظر على سفر الرئيس واستجوابه بسبب فرض الأحكام العرفية - أخبار كلمتك

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شرطة كوريا الجنوبية تدرس فرض حظر على سفر الرئيس واستجوابه بسبب فرض الأحكام العرفية - أخبار كلمتك

شرطة كوريا الجنوبية تدرس فرض حظر على سفر الرئيس واستجوابه بسبب فرض الأحكام العرفية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 05:58 صباحاً - قالت الشرطة الكورية الجنوبية، اليوم الإثنين، إنها ستنظر في فرض حظر على سفر الرئيس يون سيوك-يول للتحقيق معه في الاتهامات المتعلقة بإعلانه الأحكام العرفية الأسبوع الماضي، كما لم تستبعد استجوابه شخصيا.


وبحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، قال وو جونغ-سو، وهو مسئول كبير في الشرطة، للصحفيين في إفادة صحفية: "لا قيود فيما يتعلق بالأشخاص أو المواد المتعلقة بموضوع التحقيق".


في سياق متصل، قال مسئولون، إنه تم فرض حظر سفر على وزير الداخلية السابق لي سانغ-مين، في انتظار التحقيق في دوره في إعلان الأحكام العرفية الفاشل الأسبوع الماضي.

وقالوا إنه تم فرض حظر السفر من قبل وزارة العدل بناء على طلبات من الشرطة والنيابة، وفقا لـ"يونهاب".

القبض على وزير الدفاع السابق


وكانت  النيابة العامة في كوريا الجنوبية، قد ألقت أمس القبض على وزير الدفاع السابق كيم يونغ هيون، ووجهت له تهمة الخيانة.


وذكرت وكالة "يونهاب"، أن ذلك جاء على خلفية دور الوزير السابق في اقتراح فرض الأحكام العرفية التي أعلنها الرئيس يون سيوك يول، الأسبوع الماضي، ورفعها لاحقا بعد رفضها من الجمعية الوطنية (البرلمان).


وأوضحت الوكالة أنه تمت مصادرة هاتف وزير الدفاع السابق وإرسال الوزير إلى مركز احتجاز في سيئول، حيث يُشتبه بتورطه في محاولة تدمير أدلة، خاصة بعد إعادة انضمامه إلى تطبيق "تلغرام" عقب حذف حسابه السابق.


كما تعتزم النيابة العامة في البلاد طلب مذكرة توقيف رسمية بحق كيم يونغ هيون، خلال 48 ساعة.

كما رفضت خطة الحزب الحاكم لنقل صلاحيات إدارة الدولة إلى رئيس الوزراء، مؤكدة أن تعليق مهام الرئيس هو الخيار الوحيد المتوافق مع الدستور.


وكانت الأزمة السياسية قد تصاعدت في كوريا الجنوبية،  بعد فشل محاولة المعارضة لعزل الرئيس، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للتصويت.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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