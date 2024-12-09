صحيفة أمريكية: واشنطن قد تحذف هيئة تحرير الشام من قائمة الإرهاب لهذا السبب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 06:16 صباحاً - نقلت صحيفة "واشنطن بوست" Washington Post، الإثنين عن مسئول أمريكي القول إن واشنطن لا تستبعد حذف "هيئة تحرير الشام" من قائمة الإرهاب "لنتعامل معها من أجل استقرار سوريا".

المسئول الأمريكي قال للصحيفة: "قد نحذف "هيئة تحرير الشام" من قائمة الإرهاب من أجل استقرار سوريا"، في إشارة إلى التطورات المتساعة في سوريا والتي انتهت بسقوط نظام بشار الأسد.

الصحيفة الأمريكية نقلت عن المسئول الأمريكي القول إنه "يجري حاليا تقييم جدي عن مدى استقلال "هيئة تحرير الشام" عن تركيا".

يأتي ذلك فيما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" New York Times عن مسئولين القول إن "واشنطن تبادلت رسائل مع فصائل "إدارة العمليات" من خلال تركيا"، مشيرة إلى أن واشنطن حذرت فصائل "إدارة العمليات" من التحالف مع تنظيم داعش الإرهابي.

صحيفة "نيويورك تايمز" أشارت إلى أن فصائل "إدارة العمليات" طمأنت واشنطن بألا نية لديها بالسماح لداعش بالتدخل في سوريا.

وواجه السوريون واقعا سياسيا جديدا يوم أمس الأحد، عندما سيطرت المعارضة السورية المسلحة على العاصمة دمشق، مما أدى إلى نهاية حكم الأسد، الذي تردد أنه فر إلى موسكو، بعد أن استمر على مدى عقدين.

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