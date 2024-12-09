رضا بهلوي: انهيار نظام الأسد ضربة قاضية لإيران ومحور المقاومة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 01:36 صباحاً - سوريا، اعتبر ولي عهد إيران السابق، نجل شاه البلاد الراحل، رضا بهلوي، أن "انهيار نظام الأسد القاتل يشكل ضربة مدمرة للجمهورية الإسلامية ومحور المقاومة المزعوم".

وأضاف بهلوي، في منشور عبر منصة "إكس"، أمس الأحد، أنه "مع سقوط دمى خامنئي وعملائه في جميع أنحاء المنطقة واحدًا تلو الآخر، أصبح نظامه أضعف وأكثر عرضة للخطر من أي وقت مضى".

وأكد بهلوي أن "الشعب الإيراني يعرف هذا، ويستعد للقتال والفوز في المعركة النهائية: تحرير إيران".

وتابع: "ومع أقصى قدر من الضغط على النظام، وأقصى قدر من الدعم للشعب، فإن هذا الحدث سيغير المنطقة بشكل جذري، ويحقق السلام في النهاية بالشرق الأوسط".

وتمنى بهلوي أن تنتقل السلطة بشكل سلمي في سوريا، لتشهد البلاد مستقبلا حرا ومزدهرا.

حكومة ديمقراطية وطنية

وأعرب عن أمله أن يحقق الشعب السوري حكومة ديمقراطية وطنية تحترم فيها حقوق جميع السوريين، وتصبح الصراعات الطائفية شيئًا من الماضي.

وأوضح بهلوي أن شعب إيران "لم يدعم أبدًا السياسة الكارثية للجمهورية الإسلامية التي نهبت عشرات المليارات من الدولارات من ثرواتنا الوطنية لدعم نظام الأسد الإجرامي"، وفق تعبيره.

وقال: "يتطلع الإيرانيون، المتحررون من نظامهم الوحشي، إلى بناء منطقة سلمية مع جميع جيراننا، بما في ذلك السوريون".

أحجار الدومينو

وفي منشور آخر، خاطب بهلوي مواطني إيران قائلًا: "وصلت أحجار الدومينو المتساقطة في محور الشر للجمهورية الإسلامية إلى سوريا وبشار الأسد؛ مجرم ضد الإنسانية، تلطخت يداه بدماء مئات الآلاف من المواطنين والأطفال العزل".

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