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غياب سام مرسي، تشكيل مباراة آرسنال ضد إبسويتش تاون بالدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

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غياب سام مرسي، تشكيل مباراة آرسنال ضد إبسويتش تاون بالدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

غياب سام مرسي، تشكيل مباراة آرسنال ضد إبسويتش تاون بالدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 10:00 مساءً - أعلن مدربا فريقا آرسنال وإيبسويتش تاون، عن تشكيل الفريقين للمباراة التي تقام مساء اليوم الجمعة، ضمن الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

غياب سام مرسي عن مواجهة آرسنال

ويغيب الدولي المصري سام مرسي قائد فريق إبسويتش تاون ونجم خط الوسط بسبب تراكم الإنذارات.

ويغيب بوكايو ساكا عن آرسنال بسبب الإصابة، ويغطي مكانه جابرييل مارتينيلي في مركز الجناح الأيمن، مقابل تواجد لياندرو تروسارد على الجناح الأيسر.

ويلعب الألماني كاي هافيرتز في وسط الملعب، مقابل تواجد المتألق في الآونة الأخيرة جابرييل جيسوس في مركز المهاجم الصريح.

تشكيل آرسنال وإبسويتش تاون

آرسنال: دافيد رايا، جوراين تيمبر، ويليام ساليبا، جابرييل ماجاليس، لويس سكيلي، ديكلان رايس، كاي هافيرتز، مارتن أوديجارد، جابرييل مارتينيلي، لياندرو تروسارد، جابرييل جيسوس.

إيبسويتش تاون: موريتش، جونسون، أوشيا، وولفيندن، جريفيز، ديفيس، فيليبس، كاجوستي، هوتشنسون، سموديتش، ديلاب.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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