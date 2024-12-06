الجيش السوري يخلي معظم مواقعه في درعا والسويداء ورويترز: الفصائل السورية تقترب من حمص - أخبار كلمتك

الجيش السوري يخلي معظم مواقعه في درعا والسويداء ورويترز: الفصائل السورية تقترب من حمص - أخبار كلمتك

الرسوم والمصاريف في محفظة البنك الأهلي - أخبار كلمتك

الرسوم والمصاريف في محفظة البنك الأهلي - أخبار كلمتك

درجات الحرارة اليوم السبت 07 -12- 2024 في مصر - أخبار كلمتك

درجات الحرارة اليوم السبت 07 -12- 2024 في مصر - أخبار كلمتك

إخلاء مبنى الكابيتول في ولاية كاليفورنيا بعد رسالة تهديد - أخبار كلمتك

إخلاء مبنى الكابيتول في ولاية كاليفورنيا بعد رسالة تهديد - أخبار كلمتك

ليفربول في مواجهة نارية أمام إيفوتون بالدوري الإنجليزي، وإنجاز تاريخي ينتظر صلاح - أخبار كلمتك

ليفربول في مواجهة نارية أمام إيفوتون بالدوري الإنجليزي، وإنجاز تاريخي ينتظر صلاح - أخبار كلمتك

ارتفاع الأبيض وانخفاض البلدي، أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق - أخبار كلمتك

ارتفاع الأبيض وانخفاض البلدي، أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق - أخبار كلمتك

طرح التريلر الرسمي الأول لفيلم “أوسكار - عودة الماموث” (فيديو) - أخبار كلمتك

طرح التريلر الرسمي الأول لفيلم “أوسكار - عودة الماموث” (فيديو) - أخبار كلمتك

الأهلي يحل ضيفا ثقيلا اليوم على أورلاندو في دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

الأهلي يحل ضيفا ثقيلا اليوم على أورلاندو في دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

لحظة فك حصار الإرهابيين عن طلاب الأكاديمية العسكرية في حلب (فيديو) - أخبار كلمتك

لحظة فك حصار الإرهابيين عن طلاب الأكاديمية العسكرية في حلب (فيديو) - أخبار كلمتك

أسعار الخضار اليوم في سوق العبور، الملوخية بـ 11 والبصل يفقد عرشه - أخبار كلمتك

أسعار الخضار اليوم في سوق العبور، الملوخية بـ 11 والبصل يفقد عرشه - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

باستدعاء قوات برية وبحرية، إسرائيل تتأهب على حدود سوريا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
باستدعاء قوات برية وبحرية، إسرائيل تتأهب على حدود سوريا - أخبار كلمتك

باستدعاء قوات برية وبحرية، إسرائيل تتأهب على حدود سوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 06:55 مساءً - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، استدعاء قوات جوية وبرية إلى منطقة هضبة الجولان، في ظل التطورات الأخيرة في الملف السوري.  

الاحتلال يتأهب بنشر قواته في الجولان

وزعم جيش الاحتلال في بيان نشره المتحدث باسمه، أفيخاي أدرعي، عبر منصة "إكس": "بناءً على تقييم الوضع الذي أجرته هيئة الأركان العامة والقيادة الشمالية العسكرية منذ يوم أمس، وفي ظل التطورات الجارية في القتال الداخلي في سوريا، تقرر استدعاء قوات جوية وبرية إلى منطقة هضبة الجولان.

وأضاف البيان أن "القوات العسكرية منتشرة في المنطقة الحدودية، مع رفع مستوى جاهزيتها للتعامل مع مختلف السيناريوهات".  

مواجهة كافة السيناريوهات

كما زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانه أنه يراقب الأحداث ويستعد لمواجهة كافة السيناريوهات، سواء كانت هجومية أو دفاعية، ولن يسمح بوجود أي تهديد قرب الحدود الإسرائيلية، وسيعمل على إحباط أي تهديد يستهدف مواطني دولة إسرائيل.

مناورات ورفع التأهب

وفي وقت سابق، قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي إجراء مناورات في الجولان والأغوار الشمالية، ورفع حالة التأهب تماشيًا مع المستجدات في سوريا.

وتمخض الاجتماع بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والأجهزة الأمنية، عن قرار بتسريع نشر وحدات احتياطية إضافية من الجيش على حدود الجولان.

يأتي ذلك، بناء على مخاوف إسرائيلية من أن يعزز حزب الله وجوده العسكري في سوريا.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

الخارجية الأمريكية تدعو مواطنيها لمغادرة سوريا "فورا" - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق