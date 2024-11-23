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أكسيوس: ترامب فوجئ عندما علم أن نصف المحتجزين بغزة أحياء - أخبار كلمتك

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أكسيوس: ترامب فوجئ عندما علم أن نصف المحتجزين بغزة أحياء - أخبار كلمتك

أكسيوس: ترامب فوجئ عندما علم أن نصف المحتجزين بغزة أحياء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 06:29 مساءً - ذكر موقع أكسيوس أن  مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين، قالو إن ترامب فوجئ عندما أبلغه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ أن نصف المحتجزين في غزة ما زالوا أحياء.

ترامب كان يعتقد أن معظم الرهائن الإسرائيليين في غزة ماتوا

وأضاف الموقع الأمريكي في تقريره أن ترامب كان يعتقد أن معظم الرهائن الإسرائيليين في غزة ماتوا.

وتجدر الإشارة إلى أن رئيس إسرائيل طلب من بايدن حين زار واشنطن العمل مع ترامب بشأن المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.

وفي السياق ذاته قال أبو عبيدة ، المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام، اليوم السبت، إنه "بعد عودة الاتصال مع مكلفين بحماية أسرى تبين مقتل إحدى أسيرات العدو بمنطقة تتعرض لعدوان شمال غزة".

مقتل أسيرة إسرائيلية في شمال غزة 

وأضاف أبو عبيدة: "لا يزال الخطر محدقا بحياة أسيرة أخرى كانت مع الأسيرة التي قتلت شمال قطاع غزة".

وتابع: "مجرم الحرب نتنياهو وحكومته وقادة جيشه يتحملون المسؤولية الكاملة عن حياة أسراهم وهم  يصرون على الإمعان في التسبب بمعاناة أسراهم ومقتلهم".

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واختتم أبوعبيدة حديثه: "على العدو الاستعداد للتعامل مع اختفاء جثث أسراه القتلى بسبب التدمير الواسع واستشهاد بعض الآسري".

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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