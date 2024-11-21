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بوتين مهددا الغرب: سنضرب المنشآت العسكرية للدول التي تستخدم أوكرانيا أسلحتها ضدنا - أخبار كلمتك

بوتين مهددا الغرب: سنضرب المنشآت العسكرية للدول التي تستخدم أوكرانيا أسلحتها ضدنا - أخبار كلمتك

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بوتين مهددا الغرب: سنضرب المنشآت العسكرية للدول التي تستخدم أوكرانيا أسلحتها ضدنا - أخبار كلمتك

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بوتين مهددا الغرب: سنضرب المنشآت العسكرية للدول التي تستخدم أوكرانيا أسلحتها ضدنا - أخبار كلمتك

بوتين مهددا الغرب: سنضرب المنشآت العسكرية للدول التي تستخدم أوكرانيا أسلحتها ضدنا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 10:33 مساءً - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس: إن الصراع في أوكرانيا بعد الهجوم بالصواريخ الغربية على الأراضي الروسية اكتسب طابعا عالميا.

بوتين يهدد بضرب أهداف عسكرية غربية 

وأضاف بوتين: "من هذه اللحظة، كما أكدنا أكثر من مرة، فإن الصراع الإقليمي الذي أثاره الغرب في أوكرانيا، قد اكتسب عناصر ذات طابع عالمي".

وأوضح بوتين، أن القوات الأوكرانية هاجمت الأراضي الروسية بصواريخ غربية طويلة المدى، مؤكدا أن المنشآت العسكرية الروسية في مقاطعتي بريانسك وكورسك تعرضت لهجوم بتلك الصواريخ.

وتابع بوتين:" أن الأهداف التي حددها العدو عندما ضربت الصواريخ الغربية بعيدة المدى روسيا، لم تتحقق. مشددا على أن هذه الصواريخ لا يمكن أن تؤثر على مسار العملية الخاصة".

الحرب الأوكرانية تتحول إلى صراع عالمي 

وأكد بوتين:" أنه  من المستحيل استخدام صواريخ بعيدة المدى دون متخصصين من البلدان التي صنعت فيها وهذا أمر معروف".

واستطرد:" روسيا تعتبر نفسها صاحبة حق في استخدام أسلحة ضد منشآت عسكرية لدول تستخدم أسلحتها ضدها"، وقال إن القوات المسلحة الروسية شنت ضربة على منشأة للصناعات الدفاعية الأوكرانية ردا على هجمات بأسلحة أمريكية وبريطانية على روسيا".

وقال الرئيس الروسي: إن "الولايات المتحدة هي التي دمرت نظام الأمن الدولي وليس روسيا، كما أنها تدفع العالم بأكلمه نحو صراع شامل"، وقال "نعتقد أن الولايات المتحدة ارتكبت خطأ بإنسحابها من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى من جانب واحد في عام 2019 تحت ذريعة بعيدة المنال".

وأضاف بوتين: "في حالة تصعيد الأعمال العدوانية، سنرد بشكل حاسم وبطريقة مماثلة، أوصي بأن تفكر النخب الحاكمة في تلك الدول التي لديها خطط لاستخدام قواتها العسكرية ضد روسيا، بجدية في هذا الأمر".

وشدد الرئيس الروسي على أنه "لا توجد وسائل لمواجهة أحدث أسلحة روسيا اليوم" كما كشف النقاب عن نظام صاروخي جديد متوسط المدى أجرى الجيش الروسي اختبارات ناجحة عليه يحمل اسم "أوريشنيك".

وأضاف: "أنظمة الدفاع الصاروخي الحالية، بما في ذلك الأمريكية في أوروبا، لن تكون قادرة على اعتراض صواريخ مثل أوريشنيك، أحدث الصواريخ الروسية تهاجم الأهداف بسرعة 2-3 كيلومتر في الثانية، ولا تعترضها أنظمة الدفاع الصاروخي".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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