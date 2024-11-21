اعتراض صاروخ أطلق من اليمن على الاحتلال خارج المجال الجوي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 10:12 مساءً - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، اعتراض صاروخ أطلق من اليمن خارج المجال الجوي لإسرائيل.

اعتراض صاروخ أطلق من اليمن على إسرائيل

وكانت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، قد أفادت في وقت سابق بدوي صفارات الإنذار في منطقة البحر الميت وعدد من المستوطنات جنوب الخليل وبيت لحم.

من جهته، أكد عضو المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، محمد علي الحوثي، أن تركيا ليست من الدول المستهدفة في العمليات العسكرية التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية، مشيرًا إلى أن جميع الدول التي لم تعلن عدوانها على اليمن ليست ضمن الأهداف.

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وأوضح الحوثي في منشور على منصة "اكس" أن القوات المسلحة أعلنت استهداف السفن التي تزود الكيان الإسرائيلي بوارداته عبر مواني فلسطين المحتلة، مضيفا أن تركيا، مثل بقية الدول العربية والإسلامية، تشارك اليمن في أولوية دعم القضية الفلسطينية ومساندة لبنان في مواجهة العدو الإسرائيلي.

وأكد على الوقوف بحزم أمام الإبادة والإرهاب والحصار المستمر الذي يرتكبه الكيان الإسرائيلي بدعم فعلي من الولايات المتحدة وبريطانيا.

كما دعا الحوثي جميع الدول إلى استغلال الوقت المتاح لمساندة ونصرة غزة ولبنان، مؤكدًا على أهمية الوحدة والتضامن العربي والإسلامي في مواجهة التحديات المشتركة.

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