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توقفي عن الحديث، اتصال على الهواء يمنع الخارجية الروسية من التعليق على حادث خطير (فيديو) - أخبار كلمتك

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توقفي عن الحديث، اتصال على الهواء يمنع الخارجية الروسية من التعليق على حادث خطير (فيديو) - أخبار كلمتك

توقفي عن الحديث، اتصال على الهواء يمنع الخارجية الروسية من التعليق على حادث خطير (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 10:33 مساءً - توقفي عن الحديث.. الجملة السابقة كانت فحوى اتصال هاتفي تلقته المتحدثة باسم الخارجية الروسية، من شخص مجهول، دفعتها لرفض التعليق على حادث عسكري كبير ضد أوكرانيا.

مجهول يمنع متحدثة الخارجية الروسية من التعليق

وفي التفاصيل، أن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، تلقت مكالمة هاتفية أثناء مؤتمر صحفي مباشر من شخصية "مجهولة" طلب منها عدم التعليق على التقارير التي تشير إلى أن روسيا أطلقت صاروخا باليستيا على أوكرانيا.

— الموجز الروسي | Russia news
باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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