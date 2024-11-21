توقفي عن الحديث، اتصال على الهواء يمنع الخارجية الروسية من التعليق على حادث خطير (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 10:33 مساءً - توقفي عن الحديث.. الجملة السابقة كانت فحوى اتصال هاتفي تلقته المتحدثة باسم الخارجية الروسية، من شخص مجهول، دفعتها لرفض التعليق على حادث عسكري كبير ضد أوكرانيا.
مجهول يمنع متحدثة الخارجية الروسية من التعليق
وفي التفاصيل، أن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، تلقت مكالمة هاتفية أثناء مؤتمر صحفي مباشر من شخصية "مجهولة" طلب منها عدم التعليق على التقارير التي تشير إلى أن روسيا أطلقت صاروخا باليستيا على أوكرانيا.— الموجز الروسي | Russia news
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