في أول اتصال بينهما، ترامب ينصح بوتين بعدم تصعيد حرب أوكرانيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 10:41 مساءً - ذكرت صحيفة واشنطن بوست، في تقرير لها اليوم الأحد، أن الرئيس دونالد ترامب نصح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين خلال اتصال بعدم تصعيد حرب أوكرانيا وذكره بوجود أمريكا العسكري بأوروبا.

وقال الرئيس الأمريكى المنتخب، دونالد ترامب، اليوم، إنه ربما يتحدث إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قريبًا.

ترامب يؤكد تحدثه إلى بوتين قريبًا

وقال دونالد ترامب لقناة "إن بي سي" الأمريكية، في أول مقابلة تجري معه منذ فوزه في الانتخابات الرئاسية "أعتقد أننا سنتحدث معًا".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعرب في وقت سابق الخميس، عن "استعداده لاستئناف التواصل" مع ترامب، بعد فوزه بـ الرئاسة الأمريكية، موجهًا إليه التهنئة بذلك.

بوتين يبدي إعجابه بشخصية ترامب

وتابع بوتين: "تأثرت بسلوك ترامب أثناء محاولة اغتياله، انه رجل شجاع، لقد كان لديَّ انطباع أنه تعرض لتنمر خلال ولايته الأولى".

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