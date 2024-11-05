وزير الدفاع الإسرائيلي يصعد ضد الحريديم ويطالب بمد فترة التجنيد إلى 3 أعوام - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 06:46 مساءً - صعد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، ضد اليهود المتشددين، طالب بمد فترة التجنيد في الجيش الإسرائيلي إلى 3 أعوام، تجنيد الحريديم.

جالانت يصدر 7 آلاف أمر تجنيد إضافي بحق اليهود الحريديم

وحسب صحيفة معاريف العبرية، فإن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، صادق على إصدار 7 آلاف أمر تجنيد إضافي بحق اليهود الحريديم.

جاء ذلك تزامنا مع تظاهر عشرات المستوطنين اليهود من الحريديم أمام مقر للتجنيد في تل أبيب رفضا للتجنيد الإجبارى، واشتبكوا مع الشرطة الإسرائيلية التي حاولت تفريقهم.

وحسب ما نقلت "القناة 12" العبرية، فإن الشرطة الإسرائيلية، اعتقلت اثنين من اليهود الحريديم، وهم يهود متشددون، خلال مظاهرات ضد تجنيدهم فى القدس وتل أبيب.

مظاهرات المحتجين الحريديم الرافضين للتجنيد بالجيش الإسرائيلي

فيما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن المحتجين الحريديم الرافضين للتجنيد بالجيش الإسرائيلى اشتبكوا مع عناصر الشرطة ووصفوهم بـ"النازيين".

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعى، الشرطة الإسرائيلية وهي تحاول تفريق المتظاهرين بالقوة.

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