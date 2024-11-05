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وزير الدفاع الإسرائيلي يصعد ضد الحريديم ويطالب بمد فترة التجنيد إلى 3 أعوام - أخبار كلمتك

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وزير الدفاع الإسرائيلي يصعد ضد الحريديم ويطالب بمد فترة التجنيد إلى 3 أعوام - أخبار كلمتك

وزير الدفاع الإسرائيلي يصعد ضد الحريديم ويطالب بمد فترة التجنيد إلى 3 أعوام - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 06:46 مساءً - صعد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، ضد اليهود المتشددين، طالب بمد فترة التجنيد في الجيش الإسرائيلي إلى 3 أعوام، تجنيد الحريديم.

جالانت يصدر 7 آلاف أمر تجنيد إضافي بحق اليهود الحريديم 

وحسب صحيفة معاريف العبرية، فإن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، صادق على إصدار 7 آلاف أمر تجنيد إضافي بحق اليهود الحريديم.

 

جاء ذلك تزامنا مع تظاهر عشرات المستوطنين اليهود من الحريديم أمام مقر للتجنيد في تل أبيب رفضا للتجنيد الإجبارى، واشتبكوا مع الشرطة الإسرائيلية التي حاولت تفريقهم.

 

وحسب ما نقلت "القناة 12" العبرية، فإن الشرطة الإسرائيلية، اعتقلت اثنين من اليهود الحريديم، وهم يهود متشددون، خلال مظاهرات ضد تجنيدهم فى القدس وتل أبيب.

مظاهرات المحتجين الحريديم الرافضين للتجنيد بالجيش الإسرائيلي

فيما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن المحتجين الحريديم الرافضين للتجنيد بالجيش الإسرائيلى اشتبكوا مع عناصر الشرطة ووصفوهم بـ"النازيين".

 

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعى، الشرطة الإسرائيلية وهي تحاول تفريق المتظاهرين بالقوة.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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