حزب الله يبث مشاهد من عملية استهداف تجمعات لقوات الاحتلال (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 09:40 مساءً - نشر حزب الله اللبناني اليوم الخميس، مشاهد لعملية استهداف حشود من قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في موقعي المرج وجل الدير على الحدود اللبنانية الجنوبية.



وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن حزب الله، استهداف قاعدة حيفا البحرية بمسيرات انقضاضية، وذلك وفقا لشبكة «العربية» الإخبارية.

حزب الله يهاجم قاعدتين إسرائيليتين

وقال حزب الله اللبناني: هاجمنا بالمسيّرات قاعدة لوجستية للفرقة 146 بجيش العدو الإسرائيلي شرقي مدينة نهاريا وأصبنا الأهداف.

وأضاف حزب الله في البيان الصادر عنه: "هاجمنا بسرب من المسيّرات قاعدة شراغا شمالي مدينة عكا المحتلة وأصبنا الأهداف".

مقتل 800 جندي إسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023

وأمس، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، إن 800 من جنوده قتلوا منذ 7 أكتوبر 2023.

وفي سياق متصل، أكد المبعوث الأمريكى إلى لبنان، آموس هوكستين، أن واشنطن تعمل عن كثب مع الإدارة فى لبنان وإسرائيل بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار.

نتائج مفاوضات وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل

وقال هوكشتين - خلال مؤتمر صحفى لإعلان نتائج مفاوضات وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل-: "استطعنا أن نقارب بين وجهات النظر وسد الفجوة بشأن وقف إطلاق النار في لبنان ولكن هناك بعض القضايا لا تزال عالقة ".

ونوه بأن هناك تقدما في المفاوضات مع رئيس البرلمان اللبنانى، نبيه بري وأنه هناك فرصة حقيقية لإنهاء الصراع بين حزب الله وإسرائيل، معربا عن أمله أن تصل الجهود إلى حل خلال الأيام القادمة.

وأشار إلى أنه يتوجه إلى إسرائيل لاستكمال مفاوضات وقف إطلاق النار، على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، مبينا أن هذه المفاوضات ستعتمد على ما تم التوصل إليه اليوم في لبنان.

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