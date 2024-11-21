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المحكمة الجنائية الدولية تصدر أوامر اعتقال بحق القيادي في حماس محمد الضيف ومحمد إبراهيم المصري - أخبار كلمتك

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المحكمة الجنائية الدولية تصدر أوامر اعتقال بحق القيادي في حماس محمد الضيف ومحمد إبراهيم المصري - أخبار كلمتك

المحكمة الجنائية الدولية تصدر أوامر اعتقال بحق القيادي في حماس محمد الضيف ومحمد إبراهيم المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 02:50 مساءً - أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، أوامر اعتقال بحق القيادي في حماس محمد الضيف، ومحمد إبراهيم المصري.

أمر اعتقال بحق بنيامين نتنياهو

جدير بالذكر أن المحكمة الجنائية الدولية، أصدرت الخميس، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب المقال يوآف جالانت بخصوص جرائم حرب في غزة.

ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب

ونتنياهو وجالانت متهمان بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منذ 8 أكتوبر 2023 على الأقل حتى 20 مايو 2024 على الأقل، وهو اليوم الذي قدمت فيه النيابة العامة طلبات إصدار مذكرات الاعتقال.

وذكر بيان المحكمة الجنائية الدولية أن "هناك أسبابا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت ارتكبا جرائم وأشرفا على هجمات على السكان المدنيين".

جرائم الحرب تشمل القتل والاضطهاد

وأوضح: "جرائم الحرب تشمل القتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية".

وأضاف: "قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري، والكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصب في مصلحة الضحايا".

الجنائية الدولية تصدر أوامر اعتقال لـ نتنياهو وجالانت بشأن جرائم الحرب في غزة

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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