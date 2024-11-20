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بعد تحذيرات أمريكية، إغلاق السفارة الإيطالية في كييف - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 02:28 مساءً - أغلقت السفارة الإيطالية في كييف أبوابها، اليوم الأربعاء، وسط تقارير أوكرانية - أمريكية رسمية حول احتمال قيام روسيا بشن "هجوم جوي عنيف" اليوم، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

الامتثال لأكثر إجراءات تخفيف المخاطر 

وذكرت السفارة، في بيان: "كإجراء احترازي، ستبقى السفارة الإيطالية في كييف مغلقة أمام الجمهور اليوم. ومع ذلك، تظل السفارة عاملة".

وأوصت السفارة الإيطالية "جميع المواطنين الإيطاليين الموجودين في البلاد بالامتثال لأكثر إجراءات تخفيف المخاطر صرامة والتوجه فورًا إلى أقرب ملجأ"، "في حالة حدوث إنذار جوي".

وصباح اليوم، حذرت السفارة الأمريكية في كييف من "هجوم جوي كبير محتمل" من المتوقع أن يحدث اليوم، وذلك بعدما "تلقت معلومات دقيقة عن هجوم جوي كبير محتمل في 20 نوفمبر".

إغلاق المقر الدبلوماسي 

وجاء في بيان للسفارة الأمريكية: “كإجراء احترازي، سيتم إغلاق المقر الدبلوماسي وننصح موظفي السفارة بالبحث عن مأوى في مكانهم”. وأوصى البيان المواطنين “بالاستعداد للبحث عن مأوى على الفور في حالة الإعلان عن إنذار بغارة جوية”.

ويأتي إعلان السفارة الأمريكية بعد يوم من وعد روسيا بالرد على إطلاق صواريخ أمريكية بعيدة المدى من الأراضي الأوكرانية أمس.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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