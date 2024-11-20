بعد تحذيرات أمريكية، إغلاق السفارة الإيطالية في كييف - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 02:28 مساءً - أغلقت السفارة الإيطالية في كييف أبوابها، اليوم الأربعاء، وسط تقارير أوكرانية - أمريكية رسمية حول احتمال قيام روسيا بشن "هجوم جوي عنيف" اليوم، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

الامتثال لأكثر إجراءات تخفيف المخاطر

وذكرت السفارة، في بيان: "كإجراء احترازي، ستبقى السفارة الإيطالية في كييف مغلقة أمام الجمهور اليوم. ومع ذلك، تظل السفارة عاملة".

وأوصت السفارة الإيطالية "جميع المواطنين الإيطاليين الموجودين في البلاد بالامتثال لأكثر إجراءات تخفيف المخاطر صرامة والتوجه فورًا إلى أقرب ملجأ"، "في حالة حدوث إنذار جوي".

وصباح اليوم، حذرت السفارة الأمريكية في كييف من "هجوم جوي كبير محتمل" من المتوقع أن يحدث اليوم، وذلك بعدما "تلقت معلومات دقيقة عن هجوم جوي كبير محتمل في 20 نوفمبر".

إغلاق المقر الدبلوماسي

وجاء في بيان للسفارة الأمريكية: “كإجراء احترازي، سيتم إغلاق المقر الدبلوماسي وننصح موظفي السفارة بالبحث عن مأوى في مكانهم”. وأوصى البيان المواطنين “بالاستعداد للبحث عن مأوى على الفور في حالة الإعلان عن إنذار بغارة جوية”.

ويأتي إعلان السفارة الأمريكية بعد يوم من وعد روسيا بالرد على إطلاق صواريخ أمريكية بعيدة المدى من الأراضي الأوكرانية أمس.

أول رد من روسيا على غلق السفارة الأمريكية في كييف أمريكا تغلق سفارتها في أوكرانيا وتوجه رسالة لرعاياها

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا