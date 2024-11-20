الحملة الدولية لحظر الألغام: زيادة حادة في ضحايا مخلفات الحروب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 02:28 مساءً - أعلنت الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية، في بيان اليوم الأربعاء، أن مخلفات الحروب من قنابل وذخائر تتسبب بموت وإصابة الآلاف حول العالم.

زيادة حادة في ضحايا مخلفات الحروب

وقالت الحملة في بيان رسمي أنه تم تسجيل 5700 ضحية على الأقل للألغام الأرضية، ومخلفات الحرب من المتفجرات في جميع أنحاء العالم خلال العام 2023، وهي زيادة حادة قدرها ألف ضحية مقارنة بالعام 2022.

وأضافت الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية والمنظمة الشقيقة لها “تحالف الذخائر العنقودية” أن 1983 شخصا على الأقل قتلوا بسبب الألغام الأرضية عام 2023، بينما أصيب آخرون بإصابات خطيرة.

الألغام الأرضية والقنابل العنقودية

ويشير التقرير إلى أنه لم يتم توثيق جميع حالات الوفاة والإصابات ذات الصلة بالألغام الأرضية، مما يشير إلى أن الأرقام الفعلية يمكن أن تكون أعلى.

تجدر الإشارة إلى أنه يتم زرع الألغام الأرضية لوقف تقدم قوات العدو وتنفجر عند ملامستها خلال الحروب، ويمكن أن تظل غالبا دون اكتشافها لعقود من الزمن.

والعام الماضي كان 84% من ضحايا هذه الألغام من الأطفال والمدنيين الذبن داسوا عليها عن طريق الخطأ.

واستخدمت الألغام الأرضية والقنابل العنقودية خلال الفترة الماضية في العديد من مناطق الصراع حول العالم خاصة أوكرانيا وقطاع غزة ولبنان.

وتعمد جيش الاحتلال الإسرائيلي إغراق قطاع غزة وجنوب لبنان بالألغام الأرضية والقنابل العنقودية التي تسببت في سقوط العديد من الضحايا.

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