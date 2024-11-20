تكريم يسرا وحسين فهمي من الـ«Golden Globes» الليلة - أخبار كلمتك

تكريم يسرا وحسين فهمي من الـ«Golden Globes» الليلة - أخبار كلمتك

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية - أخبار كلمتك

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية - أخبار كلمتك

مركز اللغات بجامعة حلوان يطلق دورات جديدة في اللغة الإنجليزية بـ 5 مستويات - أخبار كلمتك

مركز اللغات بجامعة حلوان يطلق دورات جديدة في اللغة الإنجليزية بـ 5 مستويات - أخبار كلمتك

فريق كوستاريكي يطلب المشاركة في كأس العالم للأندية - أخبار كلمتك

فريق كوستاريكي يطلب المشاركة في كأس العالم للأندية - أخبار كلمتك

ارتفاع أسعار النفط يقود أغلب أسواق الخليج للصعود - أخبار كلمتك

ارتفاع أسعار النفط يقود أغلب أسواق الخليج للصعود - أخبار كلمتك

حادث مروري مروع في التربة بتعز - أخبار كلمتك

حادث مروري مروع في التربة بتعز - أخبار كلمتك

توقعات بأمطار متفرقة على هذه المدن - أخبار كلمتك

توقعات بأمطار متفرقة على هذه المدن - أخبار كلمتك

قنصل فرنسا تزور مدينة العلمين الجديدة للاطلاع على التجربة العمرانية - أخبار كلمتك

قنصل فرنسا تزور مدينة العلمين الجديدة للاطلاع على التجربة العمرانية - أخبار كلمتك

خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025.. والرسوم المقررة - أخبار كلمتك

خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025.. والرسوم المقررة - أخبار كلمتك

برلماني: مشروع قانون العمل يعالج كل مشكلات العمال - أخبار كلمتك

برلماني: مشروع قانون العمل يعالج كل مشكلات العمال - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

هجوم إلكتروني على بنك إيراني كبير وسرقة بيانات العملاء - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
هجوم إلكتروني على بنك إيراني كبير وسرقة بيانات العملاء - أخبار كلمتك

هجوم إلكتروني على بنك إيراني كبير وسرقة بيانات العملاء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 12:33 مساءً - ذكرت تقارير إعلامية أن أنظمة بنك "ملت" الإيراني تعرضت للتعطل جراء هجوم إلكتروني، حيث وصلت القراصنة إلى بيانات العملاء.

تخفيف العقوبات الذي فرض بموجب اتفاق نووي

وفي وقت سابق؛ ذكر مسئول في وزارة الخزانة الأمريكية أن أي بنك ايراني يشمله قرار تخفيف العقوبات الذي فرض بموجب اتفاق نووي وقع في يوليو الماضي بين إيران والقوى العالمية الست الكبرى سيعاقب بإعادة تطبيق العقوبات إذا اتضح أنه يؤيد جماعة حزب الله الشيعية اللبنانية أو قوة القدس الإيرانية.

من جانبه؛ أدلى أدم زوبين بهذه التصريحات خلال جلسة للجنة المصارف بمجلس الشيوخ الأمريكي للتصديق على تعيينه في منصبه كوكيل لوزارة الخزانة لشئون مكافحة الإرهاب والمخابرات المالية.

قرارا ضد إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وقال زوبين: "علينا أن نراقب كيف سيتصرفون، لكن الخيار خيارهم".

وعلى الجانب الآخر أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية نقلًا عن دبلوماسيين، أن الدول الغربية قدمت رسميا قرارا ضد إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية».

التطور السريع لبرنامج طهران 

وقررت الدول الأوروبية والولايات المتحدة تعزيز الضغوط على إيران عبر إصدار قرار يندد بعدم تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال اجتماع محافظيها ابتداء من الأربعاء في فيينا.

ويتوقع طرح قرار حاسم في الساعات المقبلة على أن يتم التصويت عليه، الخميس، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية لوكالة "فرانس برس".

وتقدم بريطانيا وفرنسا وألمانيا ـ بدعم من الولايات المتحدة ـ القرار ضد إيران، في وقت زادت فيه المخاوف بشأن التطور السريع لبرنامج طهران النووي.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

تحرك غربي ضد إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق