هجوم إلكتروني على بنك إيراني كبير وسرقة بيانات العملاء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 12:33 مساءً - ذكرت تقارير إعلامية أن أنظمة بنك "ملت" الإيراني تعرضت للتعطل جراء هجوم إلكتروني، حيث وصلت القراصنة إلى بيانات العملاء.

تخفيف العقوبات الذي فرض بموجب اتفاق نووي

وفي وقت سابق؛ ذكر مسئول في وزارة الخزانة الأمريكية أن أي بنك ايراني يشمله قرار تخفيف العقوبات الذي فرض بموجب اتفاق نووي وقع في يوليو الماضي بين إيران والقوى العالمية الست الكبرى سيعاقب بإعادة تطبيق العقوبات إذا اتضح أنه يؤيد جماعة حزب الله الشيعية اللبنانية أو قوة القدس الإيرانية.

من جانبه؛ أدلى أدم زوبين بهذه التصريحات خلال جلسة للجنة المصارف بمجلس الشيوخ الأمريكي للتصديق على تعيينه في منصبه كوكيل لوزارة الخزانة لشئون مكافحة الإرهاب والمخابرات المالية.

قرارا ضد إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وقال زوبين: "علينا أن نراقب كيف سيتصرفون، لكن الخيار خيارهم".

وعلى الجانب الآخر أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية نقلًا عن دبلوماسيين، أن الدول الغربية قدمت رسميا قرارا ضد إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية».

التطور السريع لبرنامج طهران

وقررت الدول الأوروبية والولايات المتحدة تعزيز الضغوط على إيران عبر إصدار قرار يندد بعدم تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال اجتماع محافظيها ابتداء من الأربعاء في فيينا.

ويتوقع طرح قرار حاسم في الساعات المقبلة على أن يتم التصويت عليه، الخميس، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية لوكالة "فرانس برس".

وتقدم بريطانيا وفرنسا وألمانيا ـ بدعم من الولايات المتحدة ـ القرار ضد إيران، في وقت زادت فيه المخاوف بشأن التطور السريع لبرنامج طهران النووي.

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