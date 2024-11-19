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سرقة المساعدات في غزة، أمريكا تنتقد غض الطرف الإسرائيلي عن عصابات الطحين - أخبار كلمتك

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سرقة المساعدات في غزة، أمريكا تنتقد غض الطرف الإسرائيلي عن عصابات الطحين - أخبار كلمتك

سرقة المساعدات في غزة، أمريكا تنتقد غض الطرف الإسرائيلي عن عصابات الطحين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 09:30 مساءً - سرقة المساعدات في غزة، جددت وزارة الخارجية الأمريكية، انتقادها التعامل الإسرائيلي مع قضية المساعدات الإنسانية، معتبرة أن تل أبيب تتحمل جزءا من مسئولية سرقة المساعدات الإنسانية في قطاع غزة في ظل غياب سلطة لتوزيعها.

عصابات سرقة المساعدات الإنسانية في غزة

وأضافت الخارجية الأمريكية، أن مسئولين أمريكيين وإسرائيليين سيبحثون أوائل ديسمبر آلية جديدة لمناقشة الأضرار المدنية بغزة.

كشفت تقارير عن منظمات دولية وإغاثية أن الجيش الإسرائيلي، "يغض الطرف وقد يسهل" عمل عصابات مسلحة لسرقة شاحنات المساعدات في مناطق سيطرته في قطاع غزة وهو ما قد يعد "جزءا من سياسة تجويع سكان غزة".

وبينما ينفي الجيش الإسرائيلي هذه الاتهامات بـ"التساهل والسماح بعمليات نهب المساعدات في غزة"، فإنه يقول أيضا في بيان إنه "ينفذ إجراءات ضد لصوص المساعدات، مع التركيز على استهداف الإرهابيين".

منظمات دولية تؤكد تورط إسرائيل مع عصابات سرقة المساعدات

وسبق أن أفادت تسع وعشرون منظمة دولية غير حكومية، في تقرير، بأن الجيش الإسرائيلي "يشجع على نهب المساعدات الإنسانية في قطاع غزة عن طريق مهاجمته قوات الشرطة الفلسطينية، التي تتبع حركة حماس وتحاول تأمين المساعدات".

ويشير التقرير إلى أن الجيش الإسرائيلي لا يمنع نهب شاحنات المساعدات ولا يمنع العصابات المسلحة من ابتزاز المال من المنظمات الإنسانية.

و نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، عن مصادر معلومات تؤكد، أن عصابات منظمة تسرق المساعدات بغزة وتعمل بحرية في مناطق يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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