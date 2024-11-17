جريء في اتخاذ القرارات، من هو كريس رايت المرشح وزيرا للطاقة في إدارة ترامب؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 02:49 صباحاً - أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أنه سيرشح كريس رايت، الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات بقطاع النفط والغاز والمدافع القوي عن استخدام الوقود الأحفوري، لمنصب وزير الطاقة.

ورايت هو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ليبرتي إنرجي، وهي شركة لخدمات الحقول النفطية مقرها دنفر. ومن المتوقع أن يدعم خطة ترامب لزيادة إنتاج النفط والغاز إلى أقصى حد والسعي إلى إيجاد سبل لزيادة معدل توليد الكهرباء التي تشهد ارتفاعًا كبيرًا في الطلب عليها لأول مرة منذ عقود.

ومن المرجح أيضًا أن يشارك رايت الرئيس المنتخب الرأي في معارضته للتعاون العالمي في مكافحة تغير المناخ إذ سبق أن وصف نشطاء تغير المناخ بأنهم مثيرون للقلق وشبه جهود الديمقراطيين لمكافحة الاحتباس الحراري العالمي بالشيوعية على النمط السوفيتي.

ونشر رايت العام الماضي على صفحته على موقع "لينكد إن" مقطعًا مصورًا قال فيه "لا توجد أزمة مناخ، ونحن لسنا أيضًا في خضم (عملية) انتقال في قطاع الطاقة".

ويكتب رايت، الذي لا يتمتع بأي خبرة سياسية، كثيرًا عن الحاجة إلى زيادة إنتاج الوقود الأحفوري لانتشال الناس من براثن الفقر.

وبرز اسم رايت بين المسئولين التنفيذيين في قطاع النفط والغاز باعتباره صاحب أسلوب جريء في اتخاذ المواقف والقرارات، ويصف نفسه بأنه مهووس بالتكنولوجيا.

وقال ترامب في بيان "بصفته وزيرا للطاقة، سيكون كريس قائدا أساسيا، يحفر الابتكار ويقلص الإجراءات الإدارية ويدشن عصرا ذهبيا جديدا من الرخاء الأمريكي والسلام العالمي".

وقد حظي ترشيحه بدعم شركات النفط، وفق صحيفة فاينانشل تايمز.

وسيكون رايت أيضا عضوا في مجلس الطاقة الوطني الجديد الذي أعلن الرئيس المنتخب إنشاءه الجمعة. وستكون مهمة المجلس "الإشراف على المسار نحو هيمنة الولايات المتحدة على الطاقة".

وأضاف ترامب في البيان أن رئيس شركة ليبرتي إنرجي "رجل أعمال رائد في مجال الطاقة عمل في مجالات الطاقة النووية والشمسية والطاقة الحرارية الأرضية والنفط والغاز".

وتابع الرئيس المنتخب "الأهم من ذلك، كان كريس أحد الرواد الذين ساعدوا في إطلاق ثورة الصخر الزيتي الأميركية التي غذّت استقلالية الطاقة الأميركية وحوّلت أسواق الطاقة العالمية والجغرافيا السياسية".

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