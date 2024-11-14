فريق أحلام لإسرائيل، رئيس الائتلاف اليهودي الجمهوري يشيد بمجموعة ترامب للشرق الأوسط - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 08:50 مساءً - قال رئيس الائتلاف اليهودي الجمهوري، اليوم، إن فريق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، للشرق الأوسط فريق أحلام لعلاقة قوية مع إسرائيل، بحسب صحيفة نيويورك تايمز.

ترامب يرشح ماركو روبيو لمنصب وزير الخارجية

وكان الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، قد رشح السيناتور الجمهوري ماركو روبيو لمنصب وزير الخارجية.

ووفقًا لتقارير إعلامية أمريكية، فمن المرجح اختيار ماركو روبيو، وزيرًا للخارجية ومايكل والتز، مستشارًا للأمن القومي، وهما عضوان في الكونجرس الأمريكي، معروفان بمواقفهما ودعمهما القوي لإسرائيل.

أهمية دور وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي الأمريكي

وتمثل منصب وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي أدوارًا مركزية في الإدارة الأمريكية لتشكيل وتنفيذ السياسة الخارجية. وبعد كل انتخابات رئاسية، تدور منافسة شديدة على هذه المناصب. وسبق أن ذُكر اسم ماركو روبيو كمرشح محتمل لمنصب نائب الرئيس.

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