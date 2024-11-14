دوي انفجار بدمشق بسبب مخلفات القصف الإسرائيلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 08:29 مساءً - ذكرت وسائل إعلام سورية، اليوم الخميس، أنه تم سماع دوي انفجار في محيط العاصمة دمشق، في ظل قصف إسرائيلي، طال حيي المزة وقدسيا قبل ساعات، وآخر استهدف حمص في وقت سابق اليوم.

تفجير مخلفات القصف الإسرائيلي وراء دوي انفجار بدمشق

وفي السياق ذاته، نقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري قوله إن الانفجار الذي سمع بمحيط دمشق نجم عن تفجير مخلفات في منطقة قدسيا جراء القصف الإسرائيلي الذي وقع في وقت سابق اليوم.

ضربات إسرائيلية على سوريا

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، نقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري تأكيده استشهاد 15 شخصا وإصابة 16 في القصف الإسرائيلي على حيي المزة وقدسيا في دمشق.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون السورية، أنه سُمع دوي انفجار قوي في محيط العاصمة وتحديدا في منطقة السيدة زينب بريف دمشق.

الدفاعات الجوية السورية

وأفادت وسائل إعلام سورية، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في محيط مدينة حمص بالتزامن مع سماع دوي انفجارات في المنطقة.

إذاعة جيش الاحتلال تزعم: الهجوم الإسرائيلي على دمشق استهدف المقر الرئيسي لحركة الجهاد انفجار قوي يهز منطقة السيدة زينب في ريف دمشق

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.