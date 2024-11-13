الديوان الأميري بالكويت يصدر قرارًا عاجلًا بشأن رئيس الحرس الوطني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 02:20 مساءً - أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مرسومًا أميريًّا بتعيين الشيخ مبارك حمود الجابر الصباح رئيسًا للحرس الوطني.

تعيين 3 أعضاء في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

وفي وقت سابق أصدر الأمير الكويتي، مرسومًا أميريًّا بتعيين 3 أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة ثلاث سنوات.

والأعضاء هم: خالد يوسف إبراهيم الهاجري وسليمان داود سليمان الغنيم وعبد الله أسامة فهد الجار الله.

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