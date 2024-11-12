طيران الاحتلال يلقي قنابل عنقودية للمرة الأولى باتجاه مجرى نهر الليطاني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 06:57 مساءً - أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن طيران الاحتلال يلقي قنابل عنقودية للمرة الأولى باتجاه مجرى نهر الليطاني.

جيش الاحتلال يبدأ المرحلة الثانية من الحرب على لبنان

وكشفت صحيفة «معاريف» العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، عن أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ المرحلة الثانية من عملياته البرية في لبنان.

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلية، فإن الفرقة 36 بدأت تعميق العملية البرية باتجاه مناطق جديدة في خط القرى الثاني جنوبي لبنان.

أوامر إخلاء جديدة في الضاحية الجنوبية لبيروت

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، تعليمات إخلاء جديدة في الضاحية الجنوبية لبيروت.

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته مستهدفًا القرى والبلدات في جنوب لبنان، ما أدى إلى استشهاد 5 أشخاص وجرح العشرات.

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