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منظمات إغاثة: إسرائيل تسببت في مجاعة لـ800 ألف مدني بغزة - أخبار كلمتك

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منظمات إغاثة: إسرائيل تسببت في مجاعة لـ800 ألف مدني بغزة - أخبار كلمتك

منظمات إغاثة: إسرائيل تسببت في مجاعة لـ800 ألف مدني بغزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 07:30 مساءً - ذكرت منظمات إغاثة أمريكية، مساء اليوم الثلاثاء، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تسببت في ظروف تقترب من المجاعة لـ 800 ألف مدني في مختلف أنحاء غزة.

وقالت منظمات الإغاثة الأمريكية: "يجب تحميل إسرائيل مسؤولية فشلها في توفير قدر كاف من الغذاء والدواء للمحتاجين في غزة، وعرقلة دخول المساعدات إلى القطاع أدت إلى زيادة الوفيات ومعاناة المدنيين".

وأضافت منظمات الإغاثة الأمريكية: إسرائيل فشلت في الوفاء بالتزاماتها القانونية بتيسير تقديم الإغاثة الكافية للمدنيين بغزة.

 

 

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 43,665  شهيدا و103,076 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.


العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وأضافت وزارة الصحة بغزة: "قوات الاحتلال ارتكبت 5 مجازر في القطاع وصل منها للمستشفيات 62 شهيدا و147 مصابا خلال 48 ساعة".

في سياق متصل، أعلنت الأمم المتحدة أن 85% من محاولاتها لتنسيق قوافل المساعدات والزيارات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة تم رفضها أو عرقلتها من قبل السلطات الإسرائيلية الشهر الماضي.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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