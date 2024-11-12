تفعيل الإنذارات في الجليلين الغربي والأعلى بعد رصد أهداف جوية عبرت من لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 10:52 صباحاً - فعلت قوات الاحتلال الإسرائيلي،اليوم الثلاثاء، أجهزة الإنذار في الجليلين الغربي والأعلى بعد رصد أهداف جوية عبرت من لبنان.

أظهرت صور للأقمار الصناعية حللتها وكالة "أسوشيتد برس" أعمال بناء مريبة من قبل إسرائيل على طول "خط ألفا" الذي يفصل مرتفعات الجولان المحتلة عن منطقة منزوعة السلاح في سوريا.

وأكدت منظمة الأمم المتحدة لوكالة "أسوشيتد برس" أن القوات الإسرائيلية دخلت المنطقة منزوعة السلاح أثناء العمل، في انتهاك لقواعد وقف إطلاق النار التي تحكم المنطقة.

خط ألفا

وحتى الآن، لم تحدث أعمال عنف كبيرة على طول "خط ألفا"، الذي يحدد المنطقة منزوعة السلاح بين سوريا والأراضي التي تحتلها إسرائيل، التي تقوم قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بتسيير دوريات فيها منذ عام 1974.

وتحتفظ الأمم المتحدة بقوة لحفظ السلام في المنطقة منزوعة السلاح تسمى قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك "اوندوف".

وقال نيك بيرنباك، المتحدث باسم قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، لوكالة "أسوشيتد برس": "في الأشهر الأخيرة، لاحظت قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك أنشطة بناء يقوم بها الجيش الإسرائيلي على طول خط وقف إطلاق النار".

وتابع أنه "في هذا الصدد، لاحظت قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في بعض الحالات أن أفراد الجيش الإسرائيلي والحفارات الإسرائيلية ومعدات البناء الأخرى والبناء نفسه يتعدون على المنطقة الفاصلة".

وأضاف بيرنباك أنه "غير مسموح بدخول قوات عسكرية أو معدات أو أنشطة من جانب إسرائيل أو سوريا في المنطقة الفاصلة".

إسرائيل تنفي

وفي حين أن إسرائيل لم تعترف بالبناء، فقد بعثت برسالة من 71 صفحة في يونيو الماضي إلى الأمم المتحدة تحدد فيها ما وصفته بـ"الانتهاكات السورية لخط ألفا والوجود المسلح في المنطقة الفاصلة (التي) تحدث يوميًّا".

وأشارت الرسالة إلى العديد من الانتهاكات التي تزعم إسرائيل ارتكابها من قبل مدنيين سوريين يعبرون الخط.

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