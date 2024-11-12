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شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي على بلدات عدة في جنوب لبنان - أخبار كلمتك

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شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي على بلدات عدة في جنوب لبنان - أخبار كلمتك

شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي على بلدات عدة في جنوب لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 10:52 صباحاً - يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته مستهدفا القرى والبلدات في جنوب لبنان، ما أدى اليوم الثلاثاء إلى استشهاد 5 أشخاص وجرح العشرات.

غارات عديدة تستهدف لبنان

 ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت بلدات شبعا وتبنين وكفرجوز- النبطية ورومين.

كما نفذ غارات عنيفة على بلدة تول قضاء النبطية استهدفت عدد من المباني ودمرتها، وأدت إلى سقوط شهيد وجريح.


واستهدفت غارة إسرائيلية مبنى سكنيا في ضواحي مدينة صور، أدى إلى سقوط 3 شهيد وعدد من الجرحى.

 وفي السياق ءاته استشهد شخص واصيب  اخر في غارة إسرائيلية على بلدة صريفا، كما تم شن غارة على بلدة المروانية،وغارتان على محيط بلدتي جبال البطم وزبقين.

وسقط عدد  الشهداء والجرحى في غارة على منزل في بلدة دبعال جنوب لبنان.

غارة إسرائيلية على بلدة المروانية جنوبي لبنان

28 شهيدًا وجريحًا في غارة إسرائيلية على منزل شمالي لبنان

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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