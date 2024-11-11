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مقتل شخص وإصابة 16 آخرين في إطلاق نار بجامعة أمريكية (فيديو) - أخبار كلمتك

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مقتل شخص وإصابة 16 آخرين في إطلاق نار بجامعة أمريكية (فيديو) - أخبار كلمتك

مقتل شخص وإصابة 16 آخرين في إطلاق نار بجامعة أمريكية (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 12:53 صباحاً - أعلنت السلطات في ولاية ألاباما الأمريكية مقتل شخص وإصابة 16 آخرين، منهم 12 أصيبوا بطلقات نارية في إطلاق نار بـ جامعة توسكيجي بالولاية.

ولم يكن الضحية في حادث إطلاق النار، وهو شاب يبلغ من العمر 18 عاما، طالبا في الجامعة، لكن بعض المصابين كانوا طلابا في الجامعة.


وقالت وكالة إنفاذ القانون في ولاية ألاباما في تحديث صدر، إن 12 شخصا أصيبوا بطلقات نارية، كما تعرض أربعة آخرون لإصابات غير مرتبطة بإطلاق النار.

وأصدرت الجامعة بيانا قالت فيه إنه "تم إخطار والدي القتيل، وتعرض عدد آخر من الأشخاص، منهم طلاب في جامعة توسكيجي، لإصابات ويتلقون العلاج في مستشفى إيست ألاباما ميديكال سنتر في أوبليكا، ومستشفى بابتيست ساوث في مونتجمري".

وقال هال بنتلي الطبيب الشرعي لمقاطعة ماكون لوكالة "أسوشيتد برس"، إنه من المقرر تشريح جثة القتيل، وهو ذكر، في مركز الطب الشرعي التابعة للولاية في مونتجمري.

وذكر قائد شرطة المدينة، باتريك مارديس، أن من بين المصابين طالبة أصيبت برصاصة في البطن، وطالب آخر أصيب بطلق ناري في ذراعه.

جدير بالذكر أن السلطات في ولاية ألاباما لم تعلن عن أي اعتقالات لمنفذ الهجوم أو مشتبه به.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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