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وزير الخارجية ونظيره التركى يبحثان زيادة حجم التبادل التجارى لـ ١٥ مليار دولار - أخبار كلمتك

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وزير الخارجية ونظيره التركى يبحثان زيادة حجم التبادل التجارى لـ ١٥ مليار دولار - أخبار كلمتك

وزير الخارجية ونظيره التركى يبحثان زيادة حجم التبادل التجارى لـ ١٥ مليار دولار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 08:55 مساءً - في إطار سلسلة اللقاءات التي يعقدها على هامش أعمال الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الإسلامية بالرياض، عقد د. بدر عبد العاطي اجتماعًا اليوم مع "هاكان فيدان" وزير خارجية الجمهورية التركية.

أشاد الوزيران بالتطورات التي تشهدها العلاقات الثنائية خلال الفترة الأخيرة بين الجانبين في أعقاب الزيارتين المتبادلتين لرئيسي البلدين، وما شهدته زيارة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي إلى تركيا في سبتمبر ٢٠٢٤ من التوقيع على الإعلان المشترك للاجتماع الأول للجنة التعاون الاستراتيجي رفيعة المستوى.

وأكدا اعتزامهما مواصلة دفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والوصول بحجم التبادل التجاري بين الجانبين إلى ١٥ مليار دولار، وزيادة حركة السياحة، وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

كما بحث الجانبان أخر المستجدات الخاصة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان، حيث توافق الوزيران على ضرورة تحقيق وقف ‏فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان، والنفاذ الكامل غير المشروط للمساعدات الإنسانية. وشهد اللقاء تبادل الرؤى حول عدد من القضايا والأزمات التي تمر بها المنطقة بما فى ذلك السودان، وليبيا، وسوريا، والبحر الأحمر، فضلًا عن التطورات في منطقة القرن الأفريقي. واتفق الوزيران على استمرار التنسيق إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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