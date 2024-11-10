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عضو بالحزب الجمهوري: ترامب يدعم إسرائيل في ضرب المنشآت النووية بإيران - أخبار كلمتك

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عضو بالحزب الجمهوري: ترامب يدعم إسرائيل في ضرب المنشآت النووية بإيران - أخبار كلمتك

عضو بالحزب الجمهوري: ترامب يدعم إسرائيل في ضرب المنشآت النووية بإيران - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 08:50 مساءً - قال ليف لارسون، عضو الحزب الجمهوري، إنه من المرجح أن يطالب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إسرائيل بضرب المنشآت النووية الإيرانية أولا، وليس النفطية.

 

ضرب المنشآت النفطية الإيرانية

وأضاف "لارسون"، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، ويقدمه الإعلامي همام مجاهد، على قناة القاهرة الإخبارية، أن ضرب المنشآت النفطية الإيرانية يؤدي إلى العديد من المشكلات للدول بما في ذلك الولايات المتحدة بشأن أسعار النفط.

 

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ضرب المنشآت النووية الإيرانية

وأشار إلى أن البعض يشجع على ضرب المستودعات الخاصة بالطاقة النووية الإيرانية، من أجل وقف نموها وتقدمها في هذا السياق.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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