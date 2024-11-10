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رئيس الأركان الإسرائيلي يصدق على توسيع العملية البرية في لبنان - أخبار كلمتك

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رئيس الأركان الإسرائيلي يصدق على توسيع العملية البرية في لبنان - أخبار كلمتك

رئيس الأركان الإسرائيلي يصدق على توسيع العملية البرية في لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 09:14 مساءً - ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الأحدـ أن  رئيس الأركان هرتسي هليفي صدق على توسيع العملية البرية في جنوب لبنان.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، ذكرت مصادر مقربة من حزب الله اللبناني، أن الحزب موافق على عدم التسلح مجددا وموافق أيضا على الانسحاب إلى شمال الليطاني.

حزب الله يرفض شرطا واحدا في صفقة التسوية 

ونقلت قناة الحدث عن مصادر مقربة من حزب الله قولها: "إن الحزب يرفض شرطا واحدا وهو حرية حركة جيش الاحتلال الإسرائيلي بلبنان".

ويأتي ذلك في ظل الحديث عن الاقتراب من تسوية للأوضاع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، خاصة بعد فوز دونالد ترامب بالانتخابات الأمريكية.

جيش الاحتلال ينهي العملية البرية في لبنان 

وهذا ما أكده إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إنتهاء العملية البرية ضد لبنان وبدء مرحلة جديدة، وذلك بعد فشله في اختراق الجنوب اللبناني والسيطرة عليه.

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ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 3186 شهيدا

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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