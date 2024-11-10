رئيس الأركان الإسرائيلي يصدق على توسيع العملية البرية في لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 09:14 مساءً - ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الأحدـ أن رئيس الأركان هرتسي هليفي صدق على توسيع العملية البرية في جنوب لبنان.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، ذكرت مصادر مقربة من حزب الله اللبناني، أن الحزب موافق على عدم التسلح مجددا وموافق أيضا على الانسحاب إلى شمال الليطاني.

حزب الله يرفض شرطا واحدا في صفقة التسوية

ونقلت قناة الحدث عن مصادر مقربة من حزب الله قولها: "إن الحزب يرفض شرطا واحدا وهو حرية حركة جيش الاحتلال الإسرائيلي بلبنان".

ويأتي ذلك في ظل الحديث عن الاقتراب من تسوية للأوضاع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، خاصة بعد فوز دونالد ترامب بالانتخابات الأمريكية.

جيش الاحتلال ينهي العملية البرية في لبنان

وهذا ما أكده إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إنتهاء العملية البرية ضد لبنان وبدء مرحلة جديدة، وذلك بعد فشله في اختراق الجنوب اللبناني والسيطرة عليه.

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 3186 شهيدا

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