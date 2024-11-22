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اعتقال حارس أمن في السفارة الأميركية في أوسلو بتهمة التجسس لصالح روسيا وإيران - أخبار كلمتك

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اعتقال حارس أمن في السفارة الأميركية في أوسلو بتهمة التجسس لصالح روسيا وإيران - أخبار كلمتك

اعتقال حارس أمن في السفارة الأميركية في أوسلو بتهمة التجسس لصالح روسيا وإيران - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 22 نوفمبر 2024 04:41 صباحاً - اعتقلت السلطات النرويجية رجل أمن يعمل في السفارة الأمريكية لدى أوسلو للاشتباه في قيامه بالتجسس لصالح روسيا وإيران.

وقالت الشرطة النرويجية، الخميس، إن الرجل، وهو مواطن نرويجي في العشرينيات من عمره، اعتقل في منزله الأربعاء.

وقضت محكمة الخميس بإمكانية احتجازه لمدة 4 أسابيع بشكل مبدئي، مع احتجازه انفراديا في الأسبوع الأول، بينما تجري الشرطة تحقيقاتها.

وقال توماس بلوم، محامي جهاز شرطة الأمن، لصحفيين إن "المتهم كان موظفا وحارس أمن في السفارة الأمريكية في أوسلو".

وأضاف بلوم أن الرجل كان متعاونا ويتحدث مع الضباط، وذكر أنه تمت مصادرة كمية "كبيرة" من المواد الرقمية.

وقال محامي الرجل المعتقل، جون كريستيان إلدن، إن موكله كان على اتصال بضباط مخابرات روس وإيرانيين.

وقال إلدن لـ"رويترز": "لقد أوضح مبررات اتصالاته مع عملاء مخابرات من روسيا وإيران، لكن من غير الواضح ما إذا كان لديه معلومات سرية قد تعني أن قوانين مكافحة التجسس يمكن أن تستخدم ضده".

وأضاف أن "التحقيقات الإضافية ستظهر ما إذا كان مذنبا بارتكاب جريمة أم لا".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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