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اليوم، انطلاق المؤتمر الوزاري الأول لمنتدى الشراكة بين روسيا وإفريقيا في سوتشي - أخبار كلمتك

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اليوم، انطلاق المؤتمر الوزاري الأول لمنتدى الشراكة بين روسيا وإفريقيا في سوتشي - أخبار كلمتك

اليوم، انطلاق المؤتمر الوزاري الأول لمنتدى الشراكة بين روسيا وإفريقيا في سوتشي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 04:04 صباحاً - تنطلق أعمال المؤتمر الوزاري الأول لمنتدى الشراكة بين روسيا وإفريقيا اليوم السبت في منطقة "سيريوس" الفيدرالية في مدينة سوتشي الروسية، لمتابعة قرارات القمة الروسية الإفريقية الثانية.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد صرحت في وقت سابق لوكالة "ريا نوفوستي" إن ممثلي جميع الدول الإفريقية الـ54، وكذلك الاتحاد الإفريقي، ومجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية (السادك)، والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، قد تم دعوتهم للمشاركة في المؤتمر.

يذكر أن المؤتمر الوزاري الذي سيعقد يومي 9 و10 نوفمبر الجاري في سوتشي، من المتوقع أن يواصل تطوير مقررات القمة الروسية الإفريقية الثانية، التي عقدت صيف 2023 في سانت بطرسبرج.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية روسيا الاتحادية ودول القارة السمراء ومفوضية الاتحاد الإفريقي وكذلك الأجهزة التنفيذية في مدينة سوتشي الروسية.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد عقد بالفعل اجتماعات مع وزراء خارجية مدغشقر وإثيوبيا وتوجو والجزائر وجمهورية الكونغو ودول إفريقية أخرى يوم أمس الجمعة في سوتشي.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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