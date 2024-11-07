كوريا الجنوبية: لا نستبعد إرسال أسلحة مباشرة إلى أوكرانيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 09:16 صباحاً - أعلن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، أن بلاده لا تستبعد إمكانية أن ترسل بصورة مباشرة أسلحة إلى أوكرانيا، بعدما زعمت تقارير أن كوريا الشمالية أرسلت جنودًا لمساندة روسيا.

وقال يون بمؤتمر صحفي في سيول: "الآن، اعتمادًا على مستوى ضلوع كوريا الشمالية، سنعدل تدريجيًّا استراتيجيتنا للدعم على مراحل. هذا الأمر يعني أننا لا نستبعد إمكانية إرسال أسلحة" إلى أوكرانيا بصورة مباشرة.

وكشف يون أيضًا أنه ناقش موضوع كوريا الشمالية مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في محادثة هاتفية أرست الأساس لاجتماع في "المستقبل القريب".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، زعمت الثلاثاء، أن "قوات من كوريا الشمالية خاضت اشتباكات ضد قوات أوكرانية تقاتل في منطقة كورسك الروسية"، حسبما نقلت عن مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين.

وقال مسؤول أوكراني: إن الاشتباك كان "محدودًا"، ورجح أنه كان يهدف إلى "استكشاف الخطوط الأوكرانية بحثًا عن نقاط ضعف".

ونفت كوريا الشمالية الاتهامات الموجهة إليها من كوريا الجنوبية وأوكرانيا بأنها ترسل جنودا للقتال إلى جانب روسيا في النزاع مع أوكرانيا، ووصفتها بأنها "شائعات لا أساس لها من الصحة".

وأكدت الخارجية الروسية أن التعاون بين بيونج يانج وموسكو في المجال العسكري لا ينتهك قواعد القانون الدولي، وأن الادعاءات حول إرسال مزعوم لعسكريين كوريين شماليين إلى روسيا هي مجرد "شائعات".

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