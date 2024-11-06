جهاد 2، حزب الله يكشف عن صاروخ جديد يدخل المعركة ضد إسرائيل لأول مرة (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 04:49 صباحاً - كشف حزب الله اللبناني، مساء الثلاثاء، عن سلاح جديد دخل المعركة ضد الاحتلال الإسرائيلي لأول مرة.

ونشر الحزب مقطع فيديو تحت عنوان «بطاقة سلاح»، تضمن بعض المعلومات الأساسية عن السلاح الجديد وهو صاروخ حمل اسم «جهاد 2.

وقال في الفيديو إن وزن الرأس الحربي للصاروخ يبلغ 250 كيلوجرامًا، ويبلغ مداه 20 كيلومترًا، ويعمل بالوقود الصلب.

وأضاف أنه صاروخ أرض أرض نقطوي، وتمت صناعته وتطويره من قبل «مجاهدي المقاومة الإسلامية» أي عناصر حزب الله، مشيرا إلى أنه يستخدم في «دك التحصينات» و«تدمير التحشدات مع قدرة على الخرق»، منوها إلى أنه دخل الخدمة بتاريخ 5 نوفمبر 2024.

ويكشف حزب الله من آن لآخر عن أسلحة جديدة تدخل المعركة ضد إسرائيل ويقول خبراء إن ذلك يأتي ضمن استراتيجية الحزب في التدرج في استخدام ترسانته.



إسرائيل تدمير قرى الجنوب

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، الثلاثاء، أن الهجمات الإسرائيلية على الجنوب مسحت 37 بلدة جنوبية، ودمرت أكثر من 40 ألف وحدة سكنية تدميرًا كاملًا.

وأوضحت الوكالة أنه «في إطار الحرب التدميرية التي يشنها العدو الإسرائيلي على لبنان عمومًا والجنوب خصوصًا، والغارات والأعمال العسكرية التدميرية، يقوم جيشه بتفخيخ وتدمير أحياء في مدن وبلدات كاملة، حيث مسح أكثر من 37 بلدة ودمر أكثر من 40 ألف وحدة سكنية دمرت تدميرًا كاملًا»

وأفادت الوكالة، أن هذا يحدث في منطقة في عمق 3 كيلومترات تمتد من الناقورة حتى مشارف الخيام في جنوب لبنان.

وكان حزب الله قد أعلن تنفيذ 14 عملية يوم الثلاثاء تضمنت استهداف القوات الإسرائيلية وقصف مستوطنات الشمال بالصواريخ والمسيرات.

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