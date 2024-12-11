اكتشفوا كل جديد حول اخر اخبار زيادة المعاشات .. موعد صرف معاشات شهر يناير 2025 والاستعلام عبر موقع التأمينات الاجتماعية - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 09:04 مساءً - موعد صرف معاشات شهر يناير 2025 يبحث عدد كبير من المواطنين عن هذا الأمر، وخصوصًا بعد انتشار العديد من الأخبار عن رفع الحد الأدنى للمعاشات، ويأتي هذا القرار ضمن الإصلاحات الجديدة في قانون التأمين الاجتماعي، وقد صرح اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي عن العديد من التفاصيل الخاصة برفع المعاشات ورفع الأجر التأميني، وفي السطور التالية نوضح لكم المزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع.

موعد صرف معاشات شهر يناير 2025

تم تحديد موعد صرف معاشات شهر يناير ليكون يوم الأربعاء الموافق الأول من يناير القادم، ويبلغ عدد أصحاب المعاشات حوالي 11.5 مليون مواطن، وتنطبق عليهم أحكام قانون التأمين الاجتماعي والمعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019، عادة ما يتم إيداع المعاشات في مكاتب البريد والبنوك على مستوى الجمهورية في أول يوم من كل شهر ميلادي.

اخر اخبار زيادة معاشات 2025

قررت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي زيادة المعاشات ورفع الحد الأدنى 1495 جنيها بدلا من 1300 جنيه أي أن مقدار الزيادة 195 جنيها، أما بالنسبة للحد الأقصى للمعاش فقد زاد إلى 11،600 جنيه بدلا من 10،080 جنيه وتقدر الزيادة ب 1،520 جنيها، ويتم تطبيق هذا القرار بداية من يوم 1 يناير القادم، وتأتي هذه القرارات في إطار محاولة إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية من أجل رفع مستوى معيشة المتقاعدين وتحسين أوضاعهم المالية.

رابط الاستعلام عن معاشات يناير 2025

بعد أن وضحنا موعد صرف المعاشات نوضح في السطور التالية الرابط الذي خصصته الهيئة القومية للتأمينات حتى يتمكن المتقاعدون من الاستعلام عن معاشاتهم بعد زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاش، وكل ما عليك للاستعلام هو اتباع الخطوات التالية: