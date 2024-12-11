اكتشفوا كل جديد حول عاجل الأن .. وزارة المالية تعلن جدول الحد الأدنى للأجور 2024 وتبكير موعد صرف المرتبات لشهر ديسمبر والأماكن المخصصة للصرف - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 04:17 مساءً - أصدرت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 لجميع العاملين بالقطاع الحكومي معلنة أنه سوف يتم صرفها علي مدار خمسة أيام، كما حددت أربعة أيام من الشهر لصرف المتأخرات يوم (8 و9 و10)، حيث جاء مرتب الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها يصل إلى 11 ألفا و100 جنيه، بينما بلغ قيمة مرتب الدرجة الثالثة 7500 جنيه، في التقرير التالي سنستعرض جدول الحد الأدنى للأجور 2024 وتبكير موعد صرف المرتبات لشهر ديسمبر والأماكن المخصصة للصرف.

جدول الحد الأدنى للأجور 2024

بلغ قيمة مرتب الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها 12200 جنيه.

بلغ قيمة مرتب الدرجة العالية أو ما يعادلها 10200 جنيه.

بلغ قيمة مرتب درجة المدير العام أو ما يعادلها 9200 جنيه.

بلغ قيمة مرتب الدرجة الأولى أو ما يعادلها 8200 جنيه.

بلغ قيمة مرتب الدرجة الثانية 8000 جنيه.

بلغ قيمة مرتب الدرجة الثالثة 7500 جنيه.

بلغ قيمة مرتب الدرجة الرابعة 7000 جنيه.

بلغ قيمة مرتب الدرجة الخامسة 6500 جنيه.

بلغ قيمة مرتب الدرجة السادسة 6000 جنيه.

تبكير موعد صرف المرتبات لشهر ديسمبر

أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 لجميع العاملين بالقطاع العام، علي أن تكون من يوم الأحد 22 ديسمبر 2024 ويستمر الصرف لمدة 5 أيام، ولا يوجد هناك أي تبكير، إلا في حالة وجود اجازات رسمية أو عطلات أسبوعية.

الأماكن المخصصة لصرف مرتبات شهر ديسمبر 2024

عبر ماكينات الصراف الآلي ATM.

ومن خلال البريد المصري.

عبر فروع البنوك المختلفة بالمحافظات.

قيمة معاشات شهر ديسمبر 2024