اكتشفوا كل جديد حول بشري سارة للقطاع الحكومي .. جدول زيادة الحد الأدنى للأجور الجديد 2025 وموعد صرف مرتبات شهر ديسمبر - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 03:57 مساءً - يبحث الكثير من العاملين بالقطاع الحكومي عبر محركات البحث عن جدول زيادة الحد الأدنى للأجور الجديد 2025 ،حيث انتش خبر زيادة الحد الأدنى للمرتبات بين الكثير من الموظفين ويرغب الجميع بمعرفة نسبة الزيادة الجديدة ،كما يأمل الكثير أن يكون هناك زيادة حقيقة يتم تطبيقها للموظفين حيث تساعد هذه الزيادة علي تحسين الظروف المعيشية للموظفين ومساعدتهم علي تلبية الاحتياجات الأساسية والضرورية لأسرهم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية ،وسوف نعرض اليكم من خلال موقعنا اقرا نيوز جدول زيادة الحد الأدنى للأجور الجديد 2025.

حقيقة خبر زيادة المرتبات 2025

يبحث الكثير عبر محركات البحث عن حقيقة وجود زيادات جديدة في المرتبات ،ولاكن لم تعلن وزارة المالية حتي الأن عن وجود زيادات جديدة في المرتبات في الفترات الحالية ،وسوف يتم الإعلان عن الزيادة الجديدة في شهر يوليو القادم وفقا لقانون الزيادات وتكون الزيادات بنسبة 15% للموظفين ،وسوف يتم الإعلان عنها عبر الموقع الرسمي للوزارة.

جدول زيادة الحد الأدنى للأجور الجديد 2025

الحد الأدنى لمرتبات الدرجة الممتازة يكون 12.200 جنيه.

الحد الأدنى لمرتبات الدرجة العالية يكون 10.200 جنيه.

الحد الأدنى لمرتبات درجة المدير العام يكون 9200 جنيه.

الحد الأدنى لمرتبات الدرجة الأولى يكون 8200 جنيه.

الحد الأدنى لمرتبات الدرجة الثانية يكون 8000 جنيه.

الحد الأدنى لمرتبات الدرجة الثالثة يكون 7500 جنيه.

الحد الأدنى لمرتبات الدرجة الرابعة يكون 7000 جنيه.

الحد الأدنى لمرتبات الدرجة الخامسة يكون 6500 جنيه.

الحد الأدنى لمرتبات الدرجة السادسة يكون 6000 جنيه.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024

كما يرغب الكثير في معرفة الموعد المحدد لصرف مرتبات شهر ديسمبر الجاري وسوف يتم صرف المتربات بداية من يوم الأحد الموافق 22 ديسمبر وتستمر عملية الصرف حتي نهاية الشهر ،وتم تحديد ثلاث أيام لصرف المتأخرات وهما يوم 8،9،10 من الشهر.