اكتشفوا كل جديد حول randevu.goc.gov.tr.. رابط حجز موعد تحديث بيانات الكملك “للسوريين” 2024 وشروط تحويل الكملك للسوريين من ولاية إلى ولاية في تركيا - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 11:27 صباحاً - بعد إعلان وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا عن ضرورة تحديث بيانات السوريين المتواجدة فى تركيا زاد البحث عن رابط حجز موعد تحديث بيانات الكملك للسوريين ، وهو ما ننقله لكم الان من خلال السطور التالية في ظل الصعوبات الكبيرة التي يواجها الكثير من السوريين في تركيا في فهم المتطلبات الخاصة بتحديث بيانات الكملك، خاصة في ظل الإجراءات الرقابية المشددة على السوريين في تركيا، والذين بلغ عددهم أكثر من 3 مليون سوري، حيث أكدت الوزارة المختصة على ضرورة تحديث بيانات الكملك الخاصة بالسوريين ممن يخضعون للحماية المؤقتة في تركيا، وذلك لتجنب إلغاء بطاقة الحماية الخاصة بهم او تقييد خدماتها، والان ومن خلال التقرير التالي ننقل لكم تفاصيل رابط وخطوات حجز موعد تحديث بيانات الكملك للسوريين واهم الشروط المطلوبة.

رابط حجز موعد تحديث بيانات الكملك

يمكن الان لكل الأشخاص السوريين المتواجدين حاليا في تركيا استخدام رابط موقع حجز موعد لتحديث بيانات الكملك للعمل على تحديث بياناتهم على نحو الخطوات التالية:

أولا قم بالدخول الى رابط الموقع الرسمي لتحديث بيانات الكملك.

قم بتحديد الولاية التي تقيم بها.

قم بتسجيل الدخول من خلال إدخال معلومات بطاقة الهوية.

قم بالنقر على أيقونة حجز موعد جديد.

قم بالذكر سبب إجراء التحديث وتحديد المركز.

قم بإدخال البيانات المطلوبة بشكل دقيق مع ذكر عدد أفراد الأسرة.

قم برفع الأوراق و المستندات اللازمة وإدخال بيانات الاتصال.

سيتم ارسال رسالة نصية عبر الهاتف تتضمن موعد الحجز و تاريخه.

وأخيرا يمكنك الحضور في الموعد المحدد مع إحضار كافة الأوراق والمستندات المطلوبة لإتمام عمليه التحديث.

شروط تحويل الكملك للسوريين في تركيا

حددت الجهات المختصة كافة الشروط والضوابط اللازمة لإقامة السوريين في تركيا بعد إنهاء الإجراءات الخاصة بتحديث الكملك وهي كالتالي:

أن يكون لدى المتقدم جواز سفر ساري الصلاحية.

الحضور في الموعد المحدد من قبل الإدارة الأمنية.

الالتزام بسداد المصروفات اللازمة والرسوم الخاصة بالخدمة.

حمل المتقدم بالطلب التحديث لبطاقة الحماية المدنية المؤقتة.

تقديم ما يثبت إقامة الأسرة بالكامل داخل تركيا.

أهمية تحديث بيانات الكملك للسوريين في تركيا

تتلخص أهمية تحديث بيانات الكملك للسوريين في تركيا على النحو التالي: